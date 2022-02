Odvážný Valentýn. Popusťte uzdu fantazii a prožijte lásku se vším všudy

I když k projevům lásky a její oslavě není potřeba speciální den, určitě nic nezkazíte, když na Valentýna připravíte pro svou drahou polovičku něco nezapomenutelného. Chcete-li partnera překvapit, nachystejte mu den plný vzrušujících zážitků, okořeněný o erotické hrátky. Věděli jste, že týden před Valentýnem je mezi zákazníky zvýšená poptávka o vibrátory? Nechte se inspirovat a vyzkoušejte s partnerem, jakých vrcholů lze s těmito pomocníky dosáhnout.

Afrodiziaka prochází žaludkem

Dobrou večeří rozhodně nic nezkazíte a je jen na vašem uvážení, jestli dáte přednost soukromí domova, nebo více či méně hlučné restauraci. Prožitky pokračujícího večera a noci ještě zintenzivníte přidáním afrodiziak, která jsou velmi oblíbená. Nákupní rádce vás provede výběrem těch nejvhodnějších a zároveň si prohlédnete hodnocení uživatelů k jednotlivým produktům. Ceny se obávat nemusíte, ty nejlépe hodnocené prostředky pořídíte v řádu stovek korun. Kdo dává přednost přírodní cestě, měl by do menu zakomponovat ingredience s afrodiziakálními účinky, ke kterým patří např. ústřice, lanýže, krevety, chřest, zázvor a další. Pozor dejte jen na alergie, svátek zamilovaných na pohotovosti rozhodně není ten zážitek, po kterém toužíte. Dezert si klidně nechte na doma, s čokoládou, ovocem či šlehačkou si jistě poradíte.

Diskrétní doručení pro nediskrétní hrátky

Svátek svatého Valentýna vybízí spíše k romantickým gestům, ale kdo se odváží, může ho využít k okořenění svého sexuálního života. Patříte-li spíše ke stydlínům, začněte třeba lechtivou hrou, erotickým filmem nebo erotickým prádlem. Nekonečnou inspiraci na valentýnské dárky a pro odvážnější i erotické pomůcky a šperky najdete na nákupním rádci Heureka. Zároveň máte jistotu, že zboží pochází jen z ověřených e-shopů a co se týče doručení, můžete být naprosto klidní. Vše je 100% diskrétní, e-shopy zásilky nerozesílají zpravidla pod svým názvem a balíček se tak tváří jako kterýkoliv jiný. Vaší touze po dobrodružství tak nestojí nic v cestě.

Oživení do vztahu přinese také změna prostředí, především v případě, že již máte děti. Sežeňte si hlídání, zamluvte pokoj v hotelu a užijte si noc plnou vášní, kdy nebudete nikým a ničím rušeni. Navíc získáte dokonalý servis v podobě romantické večeře, snídaně do postele, a to vše bez nutnosti úklidu.

Ani klasikou nic nezkazíte

Nemáte příliš času, jste spolu krátce, nebo zkrátka nechcete experimentovat? Žádnou ženu neurazí květina, s kterou není nutné čekat jen na významná výročí. K letošním trendům mezi dárky patří dle nákupního rádce Heureka také šperky, parfémy, nejrůznější zážitky (například masáže, kurzy apod.) nebo možná trochu překvapivě aroma difuzéry. U mužů vedou hodinky, zážitky v podobě například seskoku padákem či jízdě luxusním autem nebo různé chytré vychytávky. Jestli stále tápete, dárkový rádce na Heureka.cz vaše dilema vyřeší během chvilky.