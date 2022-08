Oslavte Mezinárodní den ženského orgasmu!

Věděli jste, že 8. srpen je Mezinárodním dnem ženského orgasmu? Tento svátek vznikl v Brazílii a z Jižní Ameriky doputoval až k nám. Den oslavuje ženský orgasmus, zároveň je však připomínkou toho, že ne každá žena jej dokáže prožít... Někdy i proto, že se na něj příliš soustředí a partneři neznají všechny cesty, které mohou vést na vrchol.

Mezinárodní den ženského orgasmu má své kořeny v brazilském městě Esperantina, kde ho vymyslel jistý Arimateia Dantase. Svou manželku prý často zanedbával - a aby jí to vynahradil, vyhlásil tento den jako každoroční připomínku toho, jak je ženský orgasmus důležitý i pro vztah mezi partnery a manžely.

U vyčerpané ženy jen stěží vybuchne vulkán vášně

Kvalita intimního soužití může jít se spokojeným partnerským vztahem ruku v ruce - jedno ovlivňuje druhé. "Sex patří mezi základní kvality života, jako je spánek nebo jídlo. Můžu se cítit ochuzený, když tuto kvalitu nemám," vysvětluje sexuoložka MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM. A naopak nespokojenost ve vztahu se potažmo může zrcadlit i v neschopnosti dosáhnout orgasmu. Když je žena v nefunkčním partnerství, anebo se cítí vyčerpaně, protože na svých bedrech nese příliš velkou tíhu rodinných a pracovních povinností, jen stěží u ní večer vybuchne vulkán vášně.

Více než třetina žen má problém s dosažením orgasmu

Ženský orgasmus není automatický. Podle výsledků studie publikované v USA (Journal of the American Medical Association) má s dosažením vrcholu problémy 37 % žen. A dokonce 8-9 % neprožilo vyvrcholení nikdy. Pokud mezi ně patříte, nepropadejte ovšem panice! "Některé ženy, když zjistí, že v tom nejsou samy, uklidní je to," připouští MUDr. Vrzáčková a dodává, že orgasmus nemusí být cílem sexu, ale jde vlastně o jakousi třešinku na dortu, která tam buď je, anebo není. Dort ovšem může chutnat i bez pomyslné třešničky! "Nemělo by to být to jediné, za čím se ženeme, a tlačit na výkon: Hele, máme sex, tak musíme mít orgasmus. A ještě nejlépe ve stejnou dobu!" dodává sexuoložka, že takovýto hon za orgasmem a "tlačení na pilu" je ve výsledku kontraproduktivní.

I horolezci volí různé cesty na vrchol a mají rozličné vybavení...

Někdy navíc žena nedojde na vrchol proto, že s partnerem nevědí, kudy se na něj vydat. Znají jen jednu nebo dvě cesty, a když se ukážou jako neschůdné, hodí flintu do žita. Přitom stejně jako mohou horolezci volit různé typy tras a rozličné vybavení, tak i pár může hledat nové erotogenní zóny a aktivity, otevřít se fantaziím, erotickým hračkám i přírodním prostředkům, které pomáhají s lubrikací i prokrvením pánve. Patří mezi ně například přírodní oleogel Janell. "Genitál se díky tomuto přípravku krásně prokrví a uvolní, což ocení zejména ženy, které mívají potíže se suchostí nebo s bolestí. Když je pánev zrelaxovaná, daleko snáze se do ní dostane krev a ta je zase důležitá pro lubrikaci," vysvětluje sexuoložka Petra Vrzáčková princip, na němž funguje přípravek, který přispívá ke zvýšení vzrušivosti a zintenzivnění orgasmu.

Klíčník, který odemyká brány k rozkoši

Důležité je také mít na paměti, že žena nemusí orgasmu dosáhnout jen při samotném pohlavním styku. A podle způsobu a místa stimulace se může lišit i samotné prožívání orgasmu. Nejčastěji se ženy dostávají na vrchol při dráždění klitorisu, malého výstupku, který se nachází tam, kde se spojují malé stydké pysky. Jeho název pochází z řeckého výrazu "kleitoris", tedy "klíčník" nebo "ten, který hlídá vchod". A často je právě i klíčem k "odemčení" orgasmu. Existují však i ženy, které preferují dráždění uvnitř v pochvě, v hloubce pochvy v oblasti děložního čípku, v oblasti konečníku, či prsních bradavek - a to zdaleka není výčet všech orgastických zón. Mapa je rozsáhlá a u každé ženy jiná, nezbývá tedy, než ji důkladně prostudovat metodou "pokus-omyl"...

V pondělí jiný orgasmus než ve středu

Zda žena vrcholu rozkoše dosáhne či ne a jak bude tento pocit prožívat, se liší nejen podle způsobu, jakými praktikami je k orgasmu přivedena, ale záleží i na celkovém rozpoložení, atmosféře, jaký měla den, jak je spokojená a uvolněná, kolik času mají partneři na intimní hrátky, zda jsou pod tlakem či nikoliv... Každá žena navíc může vyvrcholení prožívat jinak a někdy dokonce i jedna žena zažívá orgasmus pokaždé odlišným způsobem. "Někdy je orgasmus jako výbuch s rychlým poklesem, jindy je zase táhlý, dlouhý, celotělový... Můžu mít v pondělí orgasmus takový a ve středu zase jiný, neprobíhá to vždy stejně. Existují ženy, které mají téměř vždy opakovaný orgasmus, a potom jsou takové, které ho mají opakovaně třeba jednou za měsíc," vypočítává sexuoložka Vrzáčková. Některé dámy mohou orgasmu dosáhnout dokonce i ve spánku... Jiného orgasmu mohou ženy dosáhnout při masturbaci a jiného zase se svým partnerem. A jak jinak oslavit Mezinárodní den ženském orgasmu, než zkoušením, jak ho vyvolat. Udělejte si tedy hezký večer a pusťte se do toho - a je jedno, jestli jste zadaná nebo single!