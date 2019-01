Areál Větrný vrch plánuje i letní provoz. Chystá lanový park

Skicentrum Větrný vrch v Dolní Moravě na Orlickústecku plánuje i letní provoz. Zatím ale nemá od úřadů potvrzení, že stavba neohrozí životní prostředí. V lokalitě žije mimo jiné chráněný chřástal polní. Řekl to podnikatel Pavel Chromec.

"Čekáme na stanovisko od úřadu. Už jsme museli žádost jednou předělávat. Aktivity mají sloužit především ubytovaným hostům v dané lokalitě, nejsou cíleny na jednodenní návštěvníky," řekl Chromec. První žádost firma podávala na konci roku 2017, v nejbližší době by mělo být vydáno vyjádření k přepracované žádosti.

Společnost provozuje v zimě dvě sjezdovky a crossovou trať a snowpark. Vleky by ráda spustila i v létě. "Vleky by sloužily jako přepravní zařízení i v létě, sjezdovky bychom využívaly pro provoz tříkolek, což už je v areálech běžné. Dále by tam bylo dětské hřiště, něco jako lanový park," řekl Chromec.

Do poloviny kopce vede cesta, kterou by provozovatel areálu rád prodloužil až nahoru, čímž by vznikla jednostopá stezka pro kola, takzvaný single trail. Plánuje také rozšířit parkoviště.

"Řada věcí je realizovatelná svépomocí, další investice lze udělat v řádech desítek až stovek tisíc korun," řekl Chromec. Firma se zatím obešla bez dotací, dodal podnikatel.

Lyžařský areál se nachází zhruba v polovině obce. V areálu jsou dva vleky, dvě sjezdovky o délce 800 až 900 metrů, snowpark a crossová trať 110 metrů dlouhá. Celoročně již středisko provozuje Bar Větrný vrch, v letní sezoně je otevřené dětské hřiště s několika herními prvky a beachvolejbalové hřiště.