Australská rodina našla nejstarší vzkaz v láhvi, byl mezi odpadky

Rodina z australského města Perth našla nejstarší vzkaz v láhvi, téměř 132 let poté, co byl vhozen do moře z německé lodi. Informoval o tom zpravodajský server BBC News s odvoláním na australské experty.

Tonya Illmanová láhev spatřila, když se procházela po písečné pláži v odlehlé oblasti Západní Austrálie. Její manžel Kym Illman BBC řekl, že rodina v láhvi nalezla papír, ale neměla tušení, o co se jedná, dokud ho doma neusušila v troubě.

Odborníci následně potvrdili, že se jedná o autentický vzkaz z německé lodi Paula. Dopis byl součástí experimentu německé námořní observatoře, který se týkal námořních tras. Na listu je datum 12. června 1886.

Doposud nejstarší vzkaz v láhvi registrovaný Guinnessovou knihou rekordů - bere-li se v úvahu datum poslání a nalezení - byl starý 108 let.

Rodina Illmanových jela 21. ledna autem po pláži severně od ostrova Wedge Island a vozidlo jim uvázlo v písku. Paní Illmanová se proto rozhodla, že se chvíli po pláži projde. "Tonya viděla na zemi spoustu odpadků a napadlo ji, že pomůže s jejich úklidem," řekl Kym Illman BBC. V nepořádku našla i láhev, o které si říkala, že by se jí pěkně vyjímala doma na poličce, dodal.

Illmanová poté dala láhev synově přítelkyni, která si všimla, že je v ní předmět podobající se cigaretě. Společně s pískem ho vysypala. "Tonya se snažila rozvázat provázek omotaný kolem papíru, ale ten byl dost křehký, tak jsme list vzali domů a dali jsme ho na pět minut vysušit do trouby," vylíčil Kym Illman.

"Pak jsme papír rozvinuli a spatřili jsme tištěný vzkaz, který obsahoval žádost, aby nálezce kontaktoval německý konzulát," uvedl Illman. Později si rodina všimla i vybledlého ručně psaného textu s datem 12. června 1886 a jménem lodi Paula. Tehdy si ale Illmanovi netroufali uvěřit, že by vzkaz mohl být pravý. Odnesli ho nicméně odborníkům do západoaustralského muzea.

Ross Anderson z oddělení mořské archeologie v muzeu po konzultaci s kolegy z Německa a Nizozemska potvrdil, že nález je autentický.

"V německých archivech byl objeven originální deník z lodi Paula a u data 12. června 1886 byl zápis lodního kapitána, podle nějž byla z paluby lodi shozena do moře láhev. Datum a souřadnice odpovídaly přesně údajům, které byly zapsány ve vzkazu v láhvi," řekl Anderson. Odpovídal navíc i rukopis v lodním deníku a ve vzkazu z láhve.