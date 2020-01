Bizarní předpisy pro zákonodárce: nejíst, pouze mlsat

Zákaz umírání, stravování či chození v brnění. Zní to směšně? Možná, ale podle těchto a dalších nařízení se stále ještě řídí zákonodárci v budovách parlamentu v USA či Velké Británii. Ačkoli některé zákony sahají daleko do historie, nikdo je zatím nezrušil.

Americký Senát se zabývá - a zřejmě ještě dlouho bude - jednáním o impeachmentu prezidenta Donalda Trumpa. Málokdo by zvládl vleklé rozpravy bez šálku kávy, ale američtí zákonodárci mají smůlu. Na půdě Senátu je totiž zakázáno vše k pití a jídlu kromě vody (perlivé či neperlivé), mléka a sladkostí.

The "candy desk" has been a Senate floor tradition since 1965. #NationalCandyDay https://t.co/m5T48n7QY4 pic.twitter.com/Kedf2MgLPq - Architect of the Capitol (@uscapitol) November 4, 2015

Už od roku 1965 mají senátoři speciální stůl, který ukrývá nepřeberné množství pamlsků. Naštěstí se tento zákon nezrušil, a politici si tak náročná soudní jednání o prezidentovi mohou trochu zpříjemnit. V současnosti má stůl s cukrovinkami pod palcem republikánský senátor Pat Toomey. Jeho mluvčí novináře informoval, že mají zásoby tyčinek Milky Ways, karamelek, čokoládek s arašídovým máslem a dalších různých pochutin.

Learn about the senator behind the Candy Desk on the #Senate floor https://t.co/KNgR2mPBNM pic.twitter.com/MTPE4zriJ3 - U.S. Senate History (@SenateHistory) August 22, 2016

Používání mobilů

Dále senátoři nesmějí používat iPhony. Znamená to, že pokud má nějaký politik odpor k "jablíčkům", může si pískat? O Androidech totiž v nařízení není ani zmínka. Během procesu pak budou muset všichni přítomní držet bobříka mlčení a nebudou se moci ani postavit.

Spojené státy však nejsou jediné, které se mohou pochlubit zvláštními předpisy. Velká Británie není o moc pozadu. Tamní poslanci smějí v Parlamentu mluvit pouze anglicky, což má logiku. Nesmějí však řečníkovi spontánně zatleskat či vyrušovat elektronickými zařízeními, které mají povoleny.

Striktně je popsáno nařízení ohledně vhodného oděvu. Politici a političky by měli dodržovat business look a nechodit v příliš ležérním oblečení. Dále však pozor, pokud by nějakého milovníka historických zbrojí napadlo předvést kolegům své brnění či meč, měl by to raději udělat mimo dolní komoru Parlamentu, kde je vstup s těmito kovovými doplňky zakázán.

Monarchům vstup zakázán

Žádný britský panovník nesmí vstoupit ani jednou nohou na půdu Parlamentu. Tento zákon je platný od roku 1964, kdy do něj vkročil Karel I., který útokem na Poslaneckou sněmovnu rozpoutal občanskou válku.

A černohumorná perlička na závěr. Pokud jste na výletě v Londýně, před vstupem do budovy Parlamentu si raději zkontrolujte zdravotní stav. Na půdě této instituce totiž není povoleno zemřít. A proč? Vysvětlení je velmi jednoduché, Parlament je vnímán jako královský prostor a každý, kdo v něm skoná, má nárok na státní pohřeb. Kdyby se tam rozšířil počet nebožtíků, královskou pokladnu by to stálo moc peněz. I když - princ Harry a Meghan si teď přece budou vydělávat sami, takže jisté rezervy se v pokladně najdou.