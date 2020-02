Bruntál novou ulici pojmenuje po válečném veteránu Beckovi

Bruntálská radnice novou ulici pojmenuje po veteránovi 2. světové války Petru Beckovi, který loni zemřel. Ulice vznikla v areálu bývalé bruntálské nemocnice, kde soukromý vlastník přestavuje budovy uzavřeného interního oddělení na byty. Řekl to mluvčí města Jiří Ondrášek.

"Vysloužilé objekty interního oddělení koupil od města soukromý vlastník, který je chce stavebně upravit na bytové domy. Areál byl dosud veden jako součást ulice Nádražní. Do objektů se vstupuje z vnitřní strany areálu, kudy vede účelová komunikace," uvedl Ondrášek. Dodal, že právě tato komunikace se stane regulérní ulicí i se jménem.

O pojmenování ulice požádal přímo vlastník opravovaných budov. Městská rada a následně i zastupitelstvo doporučily, aby nesla název právě po Petru Beckovi. Vloni zesnulý veterán druhé světové války pocházel z rodiny lékaře a žil nedaleko od tohoto místa.

"Všichni si na Petra Becka pamatujeme a pamatujeme si také na rozpravu o tom, že by bylo nanejvýš vhodné pojmenovat po čestném občanu města a nositeli řádu Tomáše Garrigua Masaryka ulici v Bruntále. Je to po udělení čestného občanství nejlepší způsob, jak projevit úctu a respekt k tomuto člověku," uvedl starosta Petr Rys (Bruntál 2018).

Petr Beck přežil Osvětim a v řadách Rudé armády se účastnil osvobození ČR. Byl synem bruntálského lékaře Artura Becka, jeho matka byla Židovka, rodinu deportovali do Terezína a do Osvětimi. V roce 1945 byl Beck poslán do pochodu smrti, přežil tak, že předstíral mrtvého. Byl členem olomoucké Židovské obce, oceněn byl také medailemi prezidenta Ruské federace k 65. a 70. výročí vítězství druhé světové války. Zemřel loni, bylo mu 97 let.

Ulice, která bude po Beckovi pojmenována, je třetí nová ulice za posledních pět let. Naposledy zastupitelé přidělili název nové ulici loni v prosinci, tehdy šlo o ulici Dubovou v budovaném areálu rodinných domků. Tato ulice navazuje na Bukovou, která vznikla usnesením zastupitelstva z listopadu 2016. Bruntál má v současnosti 142 ulic.