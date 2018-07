Čelákovice mají zrestaurovanou hasičskou stříkačku z 19. století

Čelákovice mají nově zrestaurovanou historickou hasičskou stříkačku, kterou si pořídily v 19. století. Město za opravu zaplatilo zhruba 300 tisíc korun, stříkačka je nyní plně funkční. Radnice hledá místo, kam stříkačku umístí, řekl starosta Josef Pátek.

Město stříkačku koupilo kolem roku 1880, kdy začal platit výnos, že každá obec musí mít své hasičské náčiní. "Město zakoupilo tuto stříkačku, která, mám takový dojem, se už tenkrát moc nevyužívala. Prakticky za několik dalších let byla prodána sboru do Záluží a sem se koupila nová, už motorová," řekl Pátek. Z nynější městské části Záluží se stříkačka před několika desítkami let dostala zpět do Čelákovic, kde chátrala ve venkovním přístřešku zdejšího muzea.

Pátek se snažil o zrestaurování stříkačky od roku 2006, kdy poprvé vstoupil do zastupitelstva. "Nedařilo se mi najít restaurátora, který by tyto věci dělal. Oslovil jsem i ředitele Národního technického muzea, který mi ale řekl, že si věci restaurují sami a mají opravdu hodně práce, na naší stříkačku tak nemají prostor," řekl. Zrestaurování stříkačky podle něj nakonec bylo dílem náhody. "Jednou mi přišel e-mail, ve kterém nějaká paní nabízela zrestaurování věžních hodin. Já jí odepsal, že věžní hodiny máme zrestaurované, ale zeptal jsem se na naši stříkačku," řekl Pátek. Do Čelákovic se tak na stříkačku přijel restaurátor podívat a domluvil se s městem na spolupráci.

Stříkačku nakonec zrestauroval Jiří Češka, majitel zámku ve Zbenicích na Příbramsku, který průběžně rekonstruuje. "Je neskutečný srdcař. On ten zámek koupil a dává ho postupně vlastníma rukama do pořádku, je typická ukázka zlatých českých rukou. Pán nám stříkačku celou zrekonstruoval, je plně funkční, dá se používat," uvedl Pátek.

Městské muzeum mezitím pátralo po historii stříkačky. Zjistilo, že jde o jednu z nejstarších stříkaček vyráběných firmou František Smekal Praha. "Tato stříkačka je jedna z nejstarších a jedna z prvních vyrobených kusů této firmy, o to je to větší vzácnost. Všechny následující stříkačky měly již vychytaný konstrukční chyby, které má ještě tato stříkačka," řekl Pátek.

Jednou z nejdražších položek celé opravy byla podle Pátka výroba nových loukoťových kol, původní se nedochovala. Město nyní řeší, kam stříkačku umístí. Ve hře je například místní hasičárna nebo výloha na náměstí.