Češi jezdí na Silvestra do ciziny. Láká je exotika

Spíše než na Vánoce vyrážejí Češi do ciziny častěji až na Silvestra. Pobývat na svátky mimo Českou republiku chce podle některých cestovních kanceláří stále více lidí, zájem o zájezdy ale meziročně mírně zpomalil. Jak ukazují data cestovní agentury Invia, loni rostl prodej vánočních zájezdů o dvacet procent, letos o deset. Přesto se oslovené cestovní kanceláře shodují, že jednoznačně vzrůstající tendenci má poptávka po silvestrovských pobytech. Češi nejčastěji míří do Egypta a Spojených arabských emirátů (SAE) nebo za lyžováním do Rakouska a Itálie, zájem roste ale i o exotické destinace a velkoměsta.

"Loni jsme u vánočních zájezdů zaznamenali meziročně dvacetiprocentní nárůst, letos desetiprocentní. U silvestrovských pobytů je zájem ještě o trochu silnější," uvedla mluvčí agentury Invia Andrea Řezníčková. Invia přeprodává zájezdy většiny velkých cestovních kanceláří.

Zážitky za hranicemi lákají podle ní především páry, celé rodiny vyrážejí jen ve třiceti procentech případů. V CK Firotour se zájem o dovolenou přes vánoční svátky nezvýšil, eviduje však významný nárůst v nákupu pobytových zájezdů právě přes Silvestra, uvedla mluvčí Eva Němečková.

Atraktivní je podle obchodní ředitelky CK Blue Style Lenky Pátek vánoční a silvestrovská Dubaj už proto, že se zde pořádá tradiční výprodejový festival. Konkrétně Blue Style prodá do Egypta a SAE v tomto období více než dvě třetiny zájezdů.

Většina lidí stále podle majitele cestovní kanceláře Travel Family Tomáše Nováka jezdí v zimě na lyže. Roste nicméně počet těch, kteří tráví svátky raději v teplých přímořských letoviscích, potvrdil. Pokud Češi podle Nováka už vyrazí za lyžováním, pobývají v pronajatém apartmánu, bytu či ve své nemovitosti v zahraničí.

Obchodní ředitel Exim Tours Petr Kostka dodává, že jsou populární i další exotické destinace, třeba Zanzibar, Senegal, Kapverdské ostrovy, u CK Firotour to je i Dominikánská republika, Kuba, Thajsko, Srí Lanka a Maledivy. Na Silvestra si čeští klienti oblíbili i velkoměsta, například Barcelonu nebo Moskvu. Podle Kostky chtějí trávit svátky čím dál více netradičně, využít volného času a utéct od stresu a shonu.