Češi staví nejzdravější budík na světě inspirovaný Zuckerbergem.

O spoluzakladatelích:

Max Kozlov (19), Petr Štěpánek (19) i Kryštof Mitka (18) už od mladého věku nacházeli způsoby jak být součástí projektů, co mají pozitivní dopad na lidi v reálném životě.



Max Kozlov od malička pomáhal s veletrhy a akcemi, v 16 letech se nadchl pro marketing, studoval vše co v oboru šlo a začal pomáhat různým technologickým startupům a firmám s marketingem. Na starost měl například hlavní světové speakery na Marketing Festivalu s 2600+ účastníky. Učil se marketing od známých světových expertů i v New Yorku. Vyhrál několik startupových soutěží, získal ocenění Středoškolák Roku 2019 a byl zařazen do výběru 20 pod 20 v Týdeníku Euro.



Petr Štěpánek od mladých let vytvářel elektronická zařízení, mezi ně patří robotická ruka i elektrický longboard. Dnes studuje biomedicínské inženýrství na ČVUT a na mnohých středních i vysokých školách přednáší a učí v oblasti elektrotechniky. Využívá zkušeností s hardwarem nabytých během cestování po čínských továrnách a spolupráce s mnohými technologickými firmami jako například Spaceti.



Kryštof Mitka byl odjakživa technologický nadšenec. Už ve 13 letech programoval algoritmy v oblasti matematiky. Od 14 let se profesionálně věnuje vývoji webů a aplikací. S manGoweb se podílel na tvorbě webů pro Seznam, Forbes, Ambiente a Addict. Nyní studuje střední v USA, brzy se vrací do Čech.