Cesta k dokonalému trávníku aneb Jak vybrat sekačku

Přemýšlíte nad koupí nové zahradní techniky, díky které si na zahradě vykouzlíte dokonalý trávník? Sekačku si člověk nepořizuje každý rok. Právě proto byste si měli nejprve přesně rozmyslet, jaký model nejlépe odpovídá vašim potřebám. Přečtěte si rady odborníka, které vám pomohou s rozhodováním. Na každý trávník totiž existuje jiná sekačka.

Travní sekačky řadíme podle typu na elektrické, benzinové, akumulátorové, robotické a na traktory či ridery. Při výběru hraje důležitou roli mnoho vlastností. V první řadě byste si měli odpovědět na to, kolik času budete moci věnovat údržbě trávníku, jak velký trávník máte a také kolik peněz jste ochotní do sekačky investovat. Díky tomu se můžete snadněji rozhodnout pro ideální stroj přesně pro vás.

Nezapomeňte, že důležitým kritériem při výběru travní sekačky je šířka záběru. "Existuje jednoduchý vzorec. Čím větší má sekačka záběr, tím kratší je doba sekání, širší sekačky totiž mohou sekat širší pásy. Travní sekačky s větší šířkou záběru nabízí zpravidla také bohatší vybavení - například pohon koleček, velké záchytné koše nebo také silnější motory," uvádí David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Která sekačka bude pro vás ta pravá?

Elektrické sekačky

Jde o klasiku mezi travními sekačkami, kterou najdete zaparkovanou v mnoha garážích nebo nářaďových domcích. Proč jsou tak oblíbené? "Elektrické sekačky jsou výhodné zejména proto, že jsou lehké, tiché, snadno ovladatelné a ekologické. Výkonově se dají zařadit někam mezi aku sekačky a benzinové sekačky. Jsou ideální pro středně velké trávníky bez většího množství stromů, křovin či květin - na takovém typu pozemku by vám mohl kabel trochu překážet. Vysoce kvalitní modely si hravě poradí i se sekáním vysoké trávy a velkých ploch," říká David Benda k sekačkám na elektřinu, populárním stálicím u řady zahrádkářů.

Benzinové sekačky

Říká se jim siláci mezi travními sekačkami. Benzínem poháněné sekačky bývají velmi výkonné a hodí se proto na velké trávníkové plochy, které jsou zpravidla větší než 200 m2. "Díky vysokému počtu otáček sečou trávu opravdu rychle a kvalitně. Navíc jsou nezávislé na aku nabíječkách a elektrických přípojkách," hodnotí Benda. Nevýhodou může být vyšší hlasitost a větší váha. Pro náročnější zahrádkáře s rozlehlým trávníkem, kteří rádi přiloží ruku k dílu a mají radost z dobře vykonané práce, jsou však ideální volbou. Výsledek vás rozhodně nezklame.

Akumulátorové sekačky

Velmi lehké zahradní přístroje s akumulátorovým nabíjením jsou tiché, snadno ovladatelné a bezdrátové. Jako bonus jsou navíc i ekologické. "Díky způsobu napájení stačí pouze počkat, než se nabije baterie, a můžete se pustit do sekání. Vždy je možné mít v záloze i rezervní baterii, která se hodí, pokud se vám aktuálně používaná baterie vybije. U aku sekaček se dá obecně dobře hodnotit poměr ceny a výkonu. Osobně mohu doporučit aku sekačky z řady for_q, které jsou svým výkonem porovnatelné s benzínovými přístroji a mezi zahrádkáři velmi oblíbené," popisuje odborník.

Jak s aku sekačkou zacházet, aby byl výsledek co nejefektivnější? "Aku sekačku nestartujte v příliš vysoké trávě. Lepší je nechat ji naběhnout mimo trávník a vjet s ní do trávy už na plný plyn. Také ji nevypínejte při otáčení," doporučuje David Benda a dodává: "Nepřejíždějte po už posekaných pásech. Sekejte vždy jeden pás vedle druhého, na jedno nabití si potom stroj poradí s výrazně větší plochou. Berte v potaz také stav trávníku, který ovlivňuje výkonnost baterie. Její kapacita se snižuje s rostoucí zátěží motoru - typicky když sekáte zarostlou a nepropustnou plochu, do které neproniká voda, kyslík ani hnojivo. V takovém případě doporučuji nejprve provést vertikutaci," radí.

Robotické sekačky

Vychytávka v podobě robotické sekačky je vhodná pro ty, co nemají na údržbu trávníku čas. Sekačka totiž udělá práci za vás, a to za každého počasí. Díky zabudované mulčovací funkci umí přístroj posekaný materiál rovnou i likvidovat tím, že ho opět rozmístí na posekanou plochu a poskytuje tak půdě potřebné hnojivo. Další výhodou je snadná obsluha. "Plochu trávníku, která chcete zkrátit, ohraničte vymezovacím kabelem a sekačku do ní vložte. U některých modelů lze uložit a nastavit také programy na celý týden," vysvětluje David Benda.

Přístroje disponují bezpečnostními čidly, které je udržují v dostatečné vzdálenosti od pevných předmětů a reagují na různé podněty jako zvednutí, při němž se sekačka automaticky vypne. Některé modely umí dokonce samostatně dojet zpět do nabíjecí stanice. Sekání si tak přebírají zcela do své režie. Pokud je však úprava trávníku vaším koníčkem a čas strávený prací na zahradě si patřičně užíváte, raději sáhněte po elektrické, benzinové či aku sekačce.

Traktory a ridery

Díky zahradním traktorům a riderům budete raz dva hotovi i s opravdu velkými plochami. Oproti ostatním sekačkám jsou zejména zahradní traktory výrazně dražší investicí. Na druhou stranu vás překvapí univerzálním využitím. V zimě k nim můžete připojit třeba sněhovou frézu, smeták či sypač. Levnější variantou jsou zahradní ridery. "Díky menší velikosti a větší pohyblivosti jsou smysluplné u ploch od 600 m2, oproti zahradním traktorům jsou ale méně výkonné," uzavírá David Benda z Hornbachu. Ptáte se, v čem tkví rozdíl mezi traktorem a riderem? "Týká se umístění motoru - u rideru sedí řidič nad ním, u traktoru se pohonná jednotka nachází před ním," upřesňuje odborník.