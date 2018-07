Církevní turistika: od putování až po klášterní pivo

Několik možností, jak strávit prázdninové pobyty a dovolenou jinak než nejobvyklejšími činnostmi, nabízí v Česku katolická církev. Variant církevní turistiky je několik: od tichého rozjímání v klášteře přes rodinný pobyt na faře až po pěší pouť, návštěvu otevřených chrámů či návštěvu klášterního pivovaru. Už pět let pomáhá turistům a poutníkům web Církevní turistika. Inspirací k němu byla Noc kostelů, loni stránku navštívilo 500 tisíc zájemců a chystá se její propojení s Polskem, Rakouskem či Německem.

V některých diecézích s církví úzce spolupracuje kraj či obce, které chtějí do regionů nalákat návštěvníky, a chtějí jim nabízet i církevní památky, restaurace, výrobky či ubytování na farách. Informovala o tom Kristina Poláčková z pražského arcibiskupství.

"V souvislosti s webem se říká, že jsme vznikli nově, ale církevní turistický ruch je ten vůbec první. Lidé putovali na místa, kde jim je dobře, věřili, že jim bude pomoženo, putovali k pramenům léčivých vod či na místa, o kterých slyšeli, že se tam stal zázrak," připomíná tradici putování, které bylo na světě dávno před turistikou. Poutnictví začíná zažívat renesanci a místa spjatá s církví a vírou jsou ideálním začátkem.

Web Církevní turistika existuje od roku 2014. "To je ale jen tento produkt, měli jsme éru komunismu, která přerušila dlouhé tradice. Musíme na ně navazovat, musíme složitě opravovat, vypadá to, že začínáme. Ne, my nezačínáme, ale navazujeme a využíváme moderní technologie," říká.

Plně responzivní webové stránky, tedy takové, které se dobře zviditelňují na mobilních telefonech a podobných zařízeních, organizátoři spustili loni. "Máme tam přes 300 poutních míst v celé ČR, přes 50 ubytovacích zařízení a přibližně deset poutních tras," uvedla Poláčková. Církev nabízí i další web Klášterní stezky nebo aplikaci, která umožňuje vyhledávání bohoslužeb a informací o kostelech.

Katolická církev spravuje v Česku přes sed tisíc kostelů a kaplí, z toho většina je historických objektů. Jednotlivé diecéze na péči o ně dávají v posledních letech ročně miliony korun. Zatím poslední, loňská zpráva o hospodaření diecézí uvádí, že v roce 2016 to bylo 704 milionů korun. Opravy památek se spolufinancují ze státního i krajských rozpočtů, sbírek a evropských zdrojů. Další opravy historických objektů financují samy řády a kongregace.

Poláčková říká, že impulzem k projektu církevní turistiky byla dnes už oblíbená akce Noc kostelů, kdy do více než tisícovky přes noc otevřených objektů zavítá přes půl milionu lidí. "Zjistili jsme, že lidé nechodí na jeho stránky jen když je Noc kostelů, ale že tam chodí i v létě, třeba když plánují dovolenou," uvedla. Celý projekt funguje dobrovolně, záleží na správci dané památky či objektu, zda do něj přidá informace.

V některých diecézích, zejména na Moravě, na propagaci církevních památek participuje i veřejná správa a platí třeba svého průvodce po církevních památkách. "Chtějí, aby lidé jezdili do regionů, nezůstávali ve městech, aby třeba i lidé, co přijedou do Prahy, měli důvod jet ještě někam dál. Rádi bychom něco podobného udělali také pro Středočeský kraj," uvedla Poláčková za pražské arcibiskupství.