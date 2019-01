Čtenáři se mají na co těšit. Jindra Hojer sklízí úspěch a vydá bonusový svazek

Na crowdfundingovém serveru Hithit.cz aktuálně probíhá kampaň na vydání knihy Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky od Jindry Hojera. I přestože do konce zbývají ještě necelé dva týdny, knihu již se zájmem podpořilo více než 450 osob. Díky této mimořádné podpoře se už podařilo vybrat více než 240 % z potřebné částky. Nakladatelství Knihysúsměvem.cz se tak spolu s Jindrou Hojerem rozhodlo nejen rozšířit náklad vydání knihy, ale i její obsah. A to přímo o další svazek.



Realizátoři kampaně, Lukáš Zeman a Karolína Horáková, oslovili Jindru Hojera s nápadem rozšířit stávající podobu knihy o další obsah. "Pan Hojer má celou sbírku prvotin, úspěch kampaně nám přišel jako skvělá příležitost pro to některé z nich vydat," popisuje Lukáš Zeman, majitel nakladatelství Knihysúsměvem.cz.





Pan Hojer nápad podpořil a dodal nakladatelství materiály pro rozšíření knihy. "Rád bych publikoval některé ze svých povídek pod názvem Střípky ze života Jindry Hojera," uvedl při osobním setkání s nakladatelstvím Knihysúsměvem.cz pan Jindra Hojer.



Kniha Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky zůstane co do obsahu nepozměněna. Střípky ze života Jindry Hojera budou jako bonusový svazek ke stávající knize. "Dlouho jsme přemýšleli nad formou, jak Střípky ze života Jindry Hojera do stávající knihy zařadit. Snad čtenáře potěší, že jsme se rozhodli ke knize přiložit ještě tento bonusový svazek, " popisuje vznik nápadu Karolína Horáková, spoluautorka projektu.





Kampaň má velký úspěch, zaujala stovky lidí, zajímají se o ni česká média a bude se řadit mezi velmi úspěšné crowdfundingové projekty na serveru Hithit. I přestože je již vybrán více než dvojnásobek z potřebné částky, je stále možné se do kampaně zapojit a knihu si objednat.