Cyrilometodějské slavnosti budou jako pocta bojovníkům v první línii

Letošní cyrilometodějské slavnosti na Velehradě na Uherskohradišťsku budou také poctou lidem, kteří byli v "první linii" boje proti koronaviru. Připomenou také 75 let od konce druhé světové války. Novinářům to ve Zlíně řekl tajemník slavností Josef Kořenek. Dny lidí dobré vůle patří k největším církevním akcím v zemi, tradičně je navštěvují desetitisíce lidí, loni jich bylo asi 40 tisíc. Letos jich 4. a 5. července bude moci být vždy jen jeden tisíc, do poutního areálu se dostanou jen lidé s místenkou.

Vzhledem k omezením kvůli epidemii koronaviru bude výrazně omezený i program, v sobotu večer se uskuteční jen benefiční koncert, v neděli slavnostní bohoslužba. Například tradiční setkání vozíčkářů se posune na další týden, neuskuteční se aktivity pro rodiny.

Místenky dostali lidé z "první linie", tedy záchranáři, lékaři a sestry, hasiči, vojáci, policisté, pracovníci charit či dobrovolníci. O další místenky se lidé mohli přihlásit, podle Kořenka byli zájemci z různých koutů republiky. Kapacita je již vyčerpána, lidé se však mohou hlásit jako náhradníci. Před sobotním benefičním koncertem se uskuteční Modlitba za vlast.

"Zahájení Večera lidí dobré vůle bude specifické. Pan starosta města Uničov v době uzavření tohoto města vyšel na věž radnice a zatroubil dětem večerku. Chtěl povzbudit lidi, kteří byli ve specifickém režimu. Pan starosta bude zahajovat i Večer lidí dobré vůle touto večerkou," uvedl Kořenek. Koncert lidé uvidí a uslyší i díky přímému přenosu České televize a Českého rozhlasu. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem nebo Miroslav Žbirka. Výtěžek z letošního ročníku poputuje na pomoc lidem, kteří kvůli koronavirové pandemii přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Při večeru by měly být promítnuty dva dokumenty, jeden o tom, jak lidé pomáhali bojovat proti epidemii koronaviru i v zahraničí, Itálii a Španělsku, druhý o pomoci vietnamské komunity.

Omezení zasáhne i doprovodné akce

Hlavním celebrantem nedělní hlavní poutní mše bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner, hlavním kazatelem kardinál Dominik Duka.

Omezeny letos budou i výstavy, uskuteční se jen jedna, v domě sv. Cyrila a Metoděje bude k vidění výstava připomínající 75. výročí konce druhé světové války a 51 kněží olomoucké arcidiecéze, kteří zemřeli v koncentračních táborech.

Návštěvníci oslav ve Velehradě letos nemohou čekat žádné atrakce ani stánky. "Vzhledem k tomu, že po oba dva dny budeme muset dodržet limit pro počet lidí, kteří se mohou setkat na jednom místě, jsme nuceni odvolat i tradiční kolotoče a stánkový prodej," uvedl starosta obce Aleš Mergental (nez.). Nebude ani kyvadlová doprava či parkoviště na obchvatu Starého Města, jak to znali poutníci z předchozích ročníků.