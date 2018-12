Dárky pod stromeček? Nezoufejte a inspirujte se!

Štědrý den se kvapem blíží a prosinec se nese ve znamení příprav na Vánoce. Pokud stále nemáte nakoupené dárky pod stromeček, nebo si nevíte rady, co letos vymyslíte za překvapení, nezoufejte. Máme pro vás několik tipů, kterými můžete potěšit svoje nejbližší.

Nic nepotěší víc než přešlapy druhých

Nedaří se vám sehnat vánoční dárky nebo vám chybí inspirace a jste tak trochu

"fucked-up"? Tomáš Studeník, který naučil celé Česko veřejně mluvit o neúspěchu v byznysu i životě díky Fuckup Nights Prague, uvedl na trh svou novou Velkou knihu fuckupů. Autoři vybrali 42 nejzajímavějších životních příběhů známých českých osobností, jako je například Aňa Geislerová, Petr Šimůnek nebo Tomáš Sedláček, které vás mohou pobavit i inspirovat. Kniha je k dostání ve vybraných knihkupectvích, na Fuckup Nights nebo na e-shopu www.melvil.cz. Cena knihy je 349 korun.

Gastronomický zážitek v restauracích sítě Together

Máte-li ve svém okolí milovníky kvalitního jídla, piva a vína, pak nevšední gurmánský zážitek v pražských restauracích Bruxx, Sia nebo Vinohradský Parlament je tou pravou volbou pro vánoční dárek. Darujte voucher na večeři nebo rovnou dva, každý má hodnotu pět set korun nebo tisíc korun a k dostání jsou přímo v restauracích. Pokud hledáte dárek pro cukromily, můžete zvolit voucher na české zákusky, dorty, pralinky, nanuky nebo další experimenty z cukrářské továrny Cukráře Skály.

Originální vůně ze skleníku

Přemýšlíte, čím byste obdarovali maminku, babičku? Snad neexistuje žena, která by nemilovala parfémy. Buďte originální a pořiďte svým drahým polovičkám jedinečný dárek s vůní exotických květin a koření. Parfém nazvaný jednoduše Fata Morgana No. 1 zrál několik měsíců přímo ve skleníku. Najdete ho v trojské Botanické zahradě! Jeho základem jsou esence z rostlin dovezených z expedic na ostrov Madagaskar. Zakoupíte jej v pokladně skleníku Fata Morgana za 499 korun.

Pro malé milovníky hraček

Malého uličníka nerozmrzí nikdy nic tak, jako když se mu rozbije jeho oblíbená hračka. Naštěstí existuje specialista přesně na tahle velká dětská neštěstí. Žlutý bagr CAT vaši ratolest nadchne přesnými a propracovanými detaily a robustní zpracování zajistí výdrž i přes nešetrné dětské zacházení. Výběr velkého množství různých typů techniky světoznámého výrobce Bruder navíc promění dětský pokoj v plnohodnotné staveniště. Stavba silnice, kolejí či rovnou celých měst tak jistě přitáhne na dlouhé hodiny ke koberci i tatínky. Můžete ho pořídit již od 899 korun.

Relax pro celou rodinu

Před Vánocemi všichni prožili pořádnou dávku spěchu a zařizování. Je načase si zase pořádně odpočinout. Vydejte se do italského Livigna v době akce Family Week, která je skvělou příležitostí, jak si užít vysokohorský vzduch, a přitom nezruinovat peněženku. Při rezervaci pobytu v době od 26. 1. do 2. 2. a od 23. do 30. 3. 2019 získáte výrazné slevy na ubytování, půjčení lyží, lyžařskou školu i vstup do relaxačního komplexu Aquagranda. Navíc pro dvě děti je připraven skipass zcela zdarma.

Nezapomeňte na vánoční svetr!

Čekat na příchod Ježíška můžete i stylově! Proto doporučujeme novou kolekci Marks & Spencer, ve které můžete objevit nespočet originálního oblečení. Pro pány i dámy jsou v nabídce hřejivé svetry s lyžujícím Santou či s jeho pomocníky. Vánoční motivům zkrátka neuniknete. A také nezapomínejte na děti. Úsměv na tváři jim vykouzlí oblečení s vánočními motivy, schované pod stromečkem. Pro malé i velké parádnice jsou k dispozici i náušnice, které tematicky ladí s Vánocemi. A že ponožky se pod stromeček nehodí? V obchodech Marks & Spencer si je zamilujete. Tak hurá nakupovat!

Designové vánoční ozdoby a šperk Světluška

Jestli uvažujete také nad tím, jak skloubit nákup vánočního dárku s pomocí druhým, podívejte se na šperky od značky ko-ra-le. Jejich tvůrkyně se totiž spojila se Světluškou - Nadačním fondem Českého rozhlasu. Výsledkem jsou originální ozdoby, které jsou ručně kompletované nevidomými v Pobytovém rehabilitačním a rekvalifikačním středisku Dědina. Větší ozdoby rozzáří vánoční stromeček, menší poslouží jako krásný dárek pro vaše blízké. Nákupem těchto ozdob navíc přispějete do sbírky Světluška.