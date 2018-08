Dědeček loví na kole pokémony pomocí jedenácti telefonů

Vybaven baterií 11 chytrých telefonů vyráží neúnavný tchajwanský důchodce na dlouhé cesty na kole s jediným cílem: pochytat co nejvíce příšer. Bělovlasý muž, který si kvůli své vášni vyrobil speciální cyklodržák na mobily, se stal zřejmě nejznámějším hráčem celosvětové hry Pokémon Go. Vydrží hrát až 20 hodin v kuse a hra mu prý pomáhá vyrovnat se s Alzheimerovou chorobou, napsal web BBC.

Od chvíle, kdy se Čchen San-jüan od svého vnuka dozvěděl o této hře s rozšířenou realitou, zacílil svůj život na lov malých virtuálních monster. Svůj bicykl postupně vybavil 11 chytrými telefony a přenosným zdrojem energie, díky němuž je schopen vyrážet na dlouhé cesty kolem celého ostrova. Každý měsíc jej prý lov pokemonů vyjde na přibližně 1000 liber (28.500 korun).

