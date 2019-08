Dny evropského dědictví zpřístupní desítky objektů v Olomouci

Bezmála osm desítek památkových objektů, do kterých se lidé nemohou běžně podívat, bude první zářijový týden zpřístupněno pro veřejnost v Olomouci jako součást letošního ročníku Dnů evropského dědictví. Program týdenní akce od 2. září do 8. září zahrnuje koncerty, filmové projekty, divadelní představení i ukázky street artu. Letošní Dny evropského dědictví mají podtitul Svobodná Olomouc, kterým organizátoři odkazují na události z listopadu 1989. Novinářům to řekl primátor Mirek Žbánek (ANO).

"Pro návštěvníky se letos otevře unikátní freskový sál v ZŠ Komenium, nachystaná je prohlídka velké jižní věže katedrály sv. Václava, která nabídne jedinečný výhled z výšky 81 metrů, nebo komentované prohlídky v noční atmosféře Palmového skleníku ve Smetanových sadech," uvedl Žbánek.

Poprvé budou moci letos zájemci nahlédnout do červeného kostela na třídě Svobody, který sloužil téměř 60 let jako sklad knih a byl veřejnosti nepřístupný. Lidé se budou moci vydat i mimo město. "Třeba na komentovanou vycházku po stopách odkazu našich předků nebo na procházku po rodných hájích, která vede kolem Hromova dubu nebo po hrázi Velkého rybníka," dodal Žbánek.

Olomoučtí i návštěvníci města se první zářijový týden mohou těšit na knižní trhy, FlerJarmark, dílny pro děti, akci Sculpture Line, nabitý program Muzea umění Olomouc, filmové projekce v letním kině nebo prohlídky Arcibiskupské knihovny v jedné z nejstarších kanovnických rezidencí.

V předvečer hlavních oslav, které připadnou na sobotu 7. září, se bude v centru Olomouce hrát představení Cyrano z Bergeracu v podání herců Moravského divadla. "Na Horním náměstí se bude hrát v pátek 6. září ve 20.00. Předpokládám, že si představení nenechají ujít příznivci Petra Kubese, který se tak s olomouckým divadlem rozloučí, protože příští sezonu už stráví v brněnském angažmá," uvedla primátorova náměstkyně Markéta Záleská (ODS).

V sobotu se pak na Horním náměstí v Olomouci představí soubory z Číny, z Maďarska nebo ze Slovenska. Českou hudební scénu zastoupí The Gardeners, Imperio, Two Men, Vesna a Lenka Dusilová.

Po celý týden budou v centru Olomouce organizovány knižní trhy a také letní čítárna. Připraveno je slavnostní otevření dětského knihkupectví Zlatá velryba na Dolním náměstí. "Při této příležitosti se bude povídat a číst z čerstvě pokřtěné knihy pro děti s názvem EJTL, která se o tajemně dobrodružných prázdninách odehrává také v Olomouci," dodala Záleská.