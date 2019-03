Do Plzně se sjedou fanoušci sci-fi a fantasy. Chystá se festival Co.Con

Příznivcům počítačových a deskových her, komiksů a takzvanému cosplay, tedy vžívání se do rolí, v žánru sci-fi a fantasy bude v sobotu patřit plzeňské DEPO 2015. Uskuteční se zde první ročník festivalu Co.Con. Fanouškovské festivaly, festivaly počítačových her či fantasy se konají na různých místech, ve čtvrtím největším městě Česka podobná akce zatím ale chyběla. Patronát nad ní převzala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, která má jako jediná v ČR ateliér komiksu, řekl organizátor akce Pavel Liška.

Myšlenka na uspořádání podobného fanouškovského festivalu napadla absolventa komiksového studia právě kvůli tomu, že v Plzni nemá tato komunita lidí zatím možnost se sejít na podobné události. Festival bude otevřený ale i pro celou veřejnost, pro rodiny s dětmi a zájemce o hry a hraní.

V sekci počítačových her má být lákadlem například osm automatů na arkádové hry starých desítky let. "Budeme mít i možnost virtuální reality, ale zatímco ta se stále rozšiřuje, opravdové arkádové hry na automatech se už stávají vzácností," řekl Liška. K vyzkoušení i zakoupení bude řada deskových her, chystá se turnaj v oblíbené karetní hře Bang nebo workshop výroby vlastní postavičky k deskovým hrám. V nabídce je také workshop digitální malby.

"Dříve se o sci-fi a fantasy zajímala spíše hrstka lidí, dnes jsou filmy se superhrdiny a hrdinkami jedny z nejnavštěvovanějších vůbec," řekl Liška.

Úniková hra i přednášky

Další část festivalu bude věnovaná takzvaným cosplayerům, tedy lidem, kteří se převlékají do kostýmů hrdinů komiksů, počítačových her či filmů a vžívají se do jejich rolí. Tvorbou co nejvěrnějších kostýmů tráví dlouhé hodiny. Na Co.Con přijedou například cosplayeři v kostýmech ze Star Wars. K vidění budou postapokalyptická auta z připravovaného filmu Trash Town mladé filmové skupiny MovieHouse.

Pro milovníky komiksu je připravena výstava současných tvůrců, doplněná o přednášky. Setkají se například s maskovaným autorem populární série Oprásky sčeskí historje vystupujícím pod jménem Jaz. Počítačové hry si návštěvníci zahrají i v turnajích. Oblíbená hra s auty, Trackmania, bude k vidění na širokoúhlé projekci a své hry představí i studenti Fakulty designu a umění. Dalším doprovodným programem bude malá úniková hra Transsibiřská magistrála Kupé 42, uvedl Liška.

Akce potrvá v areálu DEPO2015 od 10.00 a stánky se začnou uklízet kolem 19.00, poté bude následovat afterparty. Vstup na akci je zdarma, jednorázové stokorunové vstupné zaplatí pouze zájemci o vybrané atrakce. Platí se také materiál na workshopech malování figurek na Wargaming a stavba raketoplánu Atlantis.