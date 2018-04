Dobrovolníci v muzeu umývali letadla. Pomáhali jim hasiči

Se smetáky, kbelíky a hadry v sobotu přišli dobrovolníci do Leteckého muzea v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Spolu s dobrovolnými hasiči při "Akci U" pomáhali umýt a uklidit letadla před zahájením sezony. Akce se koná čtvrtým rokem, řekl vedoucí muzea Martin Hrabec. Zájem lidí o netradiční pomoc v muzeu roste, po poledni přišlo již 160 dobrovolníků, pokračovat se bude i v neděli. Loni za celý víkend přišlo 171 lidí.

"Jde o to zapojit veřejnost do života muzea. Zároveň se udělá moc práce. Když jsme to dělali my muzejníci, trvalo to skoro celou sezonu, než se to umyje. Lidé jsou moc fajn, že přijedou a pomáhají nám letadla umývat," uvedl Hrabec. Podle něj se díky dobrovolníkům za sobotu podaří umýt prakticky všechna letadla, na neděli zbudou jen drobné dokončovací práce.

Letadla se umývají zvenčí, některá i zevnitř. "Jedno letadlo se dá udělat za několik hodin až za jeden den. Záleží na počtu lidí a velikosti letadla," uvedl Hrabec. Největší letadla umývají tradičně dobrovolní hasiči, kteří také zajišťují distribuci vody. Také bývalý vládní letoun Tu-154, na jehož palubě slavili čeští hokejisté zlato z olympiády v Naganu v roce 1998, čistili z bezpečnostních důvodů hasiči. "Letadlo je poměrně vysoké, jen podlaha letadla je ve čtyřmetrové výšce, trup je asi v šestimetrové výšce," uvedl Hrabec.

Z Břeclavi přijel umývat letadla se svým synem Karel Marciniszyn. Důvodem byl zejména synův obdiv k letadlům, také Marciniszyn je má rád. "Mám letadla rád odjakživa, byl jsem tady před pár lety. Chtěl jsem se sem podívat znovu a spojit to s tím, že máme program," uvedl Marciniszyn. Se synem umýval letoun L 410 M Turbolet, který poprvé vzlétl v roce 1973. Na akci přijeli lidé ze všech koutů republiky, také ze Slovenska. Někteří jezdí pomáhat s umýváním pravidelně a berou s sebou i své potomky.

Kunovické muzeum vlastní 29 letadel, vystavuje jich 21. V budoucnu by chtělo postavit tři montované hangáry, které by představovaly zázemí pro většinu strojů. Loni muzeum, které funguje jako pobočka Slováckého aeroklubu Kunovice, navštívilo přes 25 tisíc lidí.