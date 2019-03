Food Truck show na Náplavce, plzeňské podzemí a život v pravěku

Poslední březnový víkend se ponese v jarním duchu. Hrady, zámky i zoologické zahrady po celé republice zvou návštěvníky na vítání nové sezony. A protože meteorologové hlásí na oba dny celkem teplé a slunečné počasí, zbývá už jen otázka, na jaké akce se o víkendu vydat.

Milovníci jídla by neměli zmeškat Food Truck show na smíchovské náplavce, která se uskuteční v sobotu od 10.00 do 18.00. A na co se lidé mohou těšit? Návštěvníci si budou moci pochutnat na hamburgerech, pizze, sendvičích či vaflích. Všechny tyto pochoutky budou pocházet ze stánků na čtyřech, třech nebo dvou kolech.

O posledním březnovém víkendu mají milovníci dobrodružství poslední šanci navštívit temné plzeňské podzemí. Prohlídky se konají od 16 hodin večer. Celé podzemí si tak zájemci projdou takřka potmě jen za svitu baterek. Kromě objevování plzeňského podzemního labyrintu se návštěvníci dozvědí i něco málo o historii jeho vzniku. Vstupenky na prohlídku můžete zakoupit zde.

Milovníci módy a moderního designu si v Olomouci přijdou na své. V sobotu se v Pevnosti poznání uskuteční první ročník MINT Marketu. Na trhu si bude možné nakoupit originální výrobky od šperků přes kosmetiku až po oblečení a doplňky. A dokonce se seznámit i s výrobcem daného zboží.

Tento víkend je však spojen i s vítáním nové sezony. Ze zimního spánku se probudí hned několik památek a turistických míst. Svoje brány v sobotu otevřou Hrádek u Nechanic, hrad Hukvald nebo zámek v Ploskovicích. Zahájení zámecké sezony plánují i v Litomyšli.

Ani Zoo Praha však nezůstala pozadu. Na sobotu připravila pro nedočkavé návštěvníky po zimní přestávce bohatý doprovodný program, například autentické vystoupení mongolského umělce Badama Bolora nebo slavnostní vernisáž fotek o životě orlích lovců.

Po zimní přestávce se pro veřejnost otevřou i Koněpruské jeskyně, o víkendu bude pro zájemce otevřeno od 8.00 do 16.00. Pro velké i malé zahajuje sezonu i Archeopark Všestary, který se snaží ve svých prostorách interaktivní formou představit život v pravěku.