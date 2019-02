Gobelínová manufaktura tká tapiserii podle návrhu opony Janáčkova divadla

Pracovnice Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku tkají rozměrnou tapiserii podle někdejšího návrhu opony Janáčkova divadla v Brně. Jeho autorem je výtvarník Dalibor Chatrný, návrh vznikl v 60. letech minulého století. Tapiserie by měla být hotová do konce dubna a bude nainstalována v divadle, řekl ředitel manufaktury Jan Timotej Strýček.

V době výstavby Janáčkova divadla se Chatrný se svým návrhem opony přihlásil do veřejné soutěže. "Mělo to dlouhé peripetie, zvažovalo se, jestli se opona utká, pak to šlo k ledu a tak dále. A teď se po dokončení rozsáhlé rekonstrukce divadla rozhodli, že by anabázi výtvarného řešení opony alespoň přiblížili. Podle návrhu proto tkáme ručně vázanou tapiserii, která bude instalovaná v reprezentačním ředitelském salonku," uvedl ředitel.

Tapiserie má rozměry 230 krát 350 centimetrů, skládá se z 23 barev. Dominantní jsou především červená, modrá, bílá, černá a zelená.

Zaměstnankyně manufaktury nyní také restaurují dva vzácné historické gobelíny ze soukromých sbírek. První z nich pochází ze 16. století, vznikl v dílně v belgickém Oudenaarde a nese název Scipius Africanus. Druhý gobelín vytvořili začátkem 17. století tkalci z proslulé dílny ve francouzském Aubussonu. Zobrazuje bitvu mezi Alexandrem Velikým a Dareiem III. Práce na obou gobelínech potrvá zhruba rok.

Soukromé zakázky jsou pro valašskomeziříčskou manufakturu stěžejní. Chybějí ji však vystudovaní pracovníci, uvítala by také více státních zakázek. Loni v březnu gobelínku navštívil tehdejší ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (za ANO), který uvedl, že chce ministerstvo gobelínce pomoci zakázky zajistit. Podle jeho vyjádření by mohla například restaurovat gobelíny ze státních hradů a zámků. Strýček řekl, že věc se za uplynulý rok dopředu příliš neposunula. "Potřebujeme se zařadit do státních struktur ochrany uměleckého řemesla. Stát má povinnost nějakým způsobem stimulovat vytváření nových závažných uměleckých děl pro příští generace, abychom zanechali nějaký kulturní odkaz. To se podle mě velice zanedbává," uvedl Strýček.

Gobelínka má deset zaměstnanců. Za rok 2017 vykázala čistý obrat ve výši necelých 4,5 milionu korun a zisk 189 tisíc korun. Hospodářské výsledky za loňský rok by měly být podle ředitele mírně lepší. Manufaktura byla založena v roce 1898. Po listopadu 1989 byla více než rok uzavřena, neboť patřila Ústředí uměleckých řemesel a při privatizaci přišla na řadu jako jedno z posledních středisek. Po obnovení činnosti má na svém kontě mimo jiné obnovu desítek staletých gobelínů a tapiserií.