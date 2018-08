Golfisté mají někde problémy. Trápí je horké počasí

Rekordní vlna veder, která v těchto dnech sužuje Českou republiku, má vliv i na golfisty a golfové areály. Hráči chodí na sportoviště již brzy ráno nebo naopak až k večeru, mají k dispozici výrazně větší množství nápojů a provozovatelé areálů musí řešit potíže se zavlažováním.

"V první řadě bych chtěl říct, že obdivuji každého, kdo chodí v těchto podmínkách hrát. Samozřejmě ale, že se to dá zvládnout. Hlavně, když občas foukne větřík," řekl prezident Golf Clubu Hostivař Jiří Martinka. "Bez ohledu na to však, když je teplota nad 27 stupňů, tak marshalové zdarma rozváží hráčům vodu, aby hru přečkali ve zdraví."

Vedra mají vliv i na hřiště. Například v Hostivaři mají nyní v jezeře minimum vody a vyčerpány jsou i vrty. "Hřiště udržujeme v hratelné kondici tak, aby greeny a odpaliště byly zelené. Fairwaye jsou ale samozřejmě hnědé," uvedl Martinka s tím, že k zavlažování se nyní používá i voda z vodovodního řádu. "Ročně nás to stojí statisíce (korun). Snažíme se tím ale šetřit. Nejen s ohledem na to, že je to drahé, ale i proto, že voda je vzácná," podotkl.

V Berouně se mají lépe

Odlišná situace než v Hostivaři je v Berouně, zdejší golfový klub funguje i při vedrech v běžném režimu. "My jsme klubové hřiště a necítíme úbytek hráčů. Spíše si myslím, že je to normální provoz. Například dnes je u nás velký turnaj, na který přišlo 80 hráčů," uvedl prezident tamního klubu Vojtěch Matějček.

S ohledem na rozložení jamek se navíc ani nemusí speciálně starat o pitný režim golfistů. "U klubovny nám totiž končí šestka nebo devítka (jamka). Navíc máme na hřišti pítka, takže není potřeba nic extra rozvážet," řekl Matějček. Golfisté prý bez ohledu na počasí chodí ve svých oblíbených časech. "Jen momentálně méně lidí chodí pěšky, více si jich vezme vozík," všiml si.

V Berouně v současnosti zavlažují kompletně celý areál podle standardního plánu. "Zatím se nám daří zalévat plochy, kde máme závlahu. Jen to stojí velké peníze," řekl Matějček a přiznal, že od května je zavlažování stálo již 750 tisíc korun. "Což je velká raketa. Je to dvojnásobek toho co loni."

Drobný úbytek

Jen s drobným úbytkem golfistů se musí vyrovnat v Pyšelích. "Musím se přiznat, že až sami nevěříme tomu, že chodí jen asi o deset procent méně lidí," uvedl manažer Loreta golf clubu Jiří Novosad. V areálu je méně lidí hlavně odpoledne. "To se už lidem asi na golf tolik nechce a spíše jedou někam k vodě nebo se schovávají doma pod klimatizací," řekl.

Svůj tréninkový plán s ohledem na počasí upravuje i nejlepší česká amatérská golfistka Sára Kousková. Ne ale výrazně. "Chodíme trénovat ráno, kdy není ještě takové vedro. Potřebuju opalovací krémy, dostatek vody a pokrývku hlavy," řekla Kousková.

Protože jezdí na turnaje po celém světě, na vyšší teploty je zvyklá. "Asi mi nevadí tolik jako normálním lidem. Na golfu jsme na sluníčku furt," pousmála se osmá žena z nedávného mistrovství Evropy amatérek na Slovensku.