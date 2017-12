Hasiči v akci: bobr v bazénu i lidi uvízlí na stromech

Hasiči v Česku každoročně vyjíždějí ke zhruba 100 tisícům požárům, dopravním nehodám a technickým zásahům, čas od času ale řeší i kuriózní a úsměvné případy. Hlavní roli většinou hrají zvířata, děti, roztržitost dospělých či smolná shoda okolností. V uplynulém roce například odchytávali netopýry z bytového domu, lovili krávu a bobra ze zahradního bazénu, pomáhali lidem uvízlým v úzké šachtě i na stromech nebo vytahovali krumpáč ze splašek v čistírně odpadních vod. Bilanci nevšedních zásahů poskytla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

V srpnu hasiči z Olomouckého kraje vyjížděli na dálnici D35, kde sjel vojákům při jízdě z návěsu tank. Hasiči ho pomohli naložit na nákladní automobil. O pár dní později zachraňovali starší ženu, která šla do šachty zastavit přívod vody. V hloubce asi dva a půl metru se ale zaklínila mezi stupačky a židli a nemohla vylézt. Po dvou hodinách uslyšela její volání pomoc sousedka a zavolala hasiče, kteří ženu z úzkého prostoru vysvobodili.

Někdy vyjíždějí hasiči k planým poplachům - například v lednu je zavolali k záchraně osoby, která se měla probořit v ledu na přehradě Lipno. "Hasiči průzkumem zjistili, že se nejedná o živou osobu, ale pouze o reklamní ceduli," uvedla Zaoralová. V Českých Budějovicích zase přijali hned dva telefonáty jedné ženy o mrtvé labuti v řece - v prvním případě zjistili, že to není labuť, ale igelitový pytel, podruhé to byla velká sněhová koule. Jejich kolegové na jihu Čech byli zase vysláni do skladovací haly na nádraží v Záhoří, odkud vycházel namodralý kouř. Následně zjistili, že v hale nehoří, ale kouř je způsobený plynováním proti škůdcům.

Každoročně hasiči odchytávají a zachraňují zvířata - domácí, hospodářská i divoká. "Asi každý hasič zná záchranu kočky na desítky způsobů: kočka na stromě, kočka uvízlá v okně, kočka v šachtě, kočka ve studni, kočka na komíně. Ani psi se nenechají zahanbit. Nejvěrnějšího přítele člověka hasiči zachraňují ze skal, z nor, z roklí, z náhonů nebo například ze zamrzlých rybníků. Na zatoulané papoušky platí lehké smočení vodou, pamlsky nebo ručník. Leguány je dobré nechat trochu vychladnout," poznamenala mluvčí hasičů.

Hasiči z Ostravy tento rok třeba zachraňovali papouška ze stromu nebo králíčka z větracího otvoru plynového sporáku. Na Novojičínsku zase chytali osmdesátikilové vietnamské prase, které volně pobíhalo po městě, a to pomocí konstrukce sestavené z hasičských nastavovacích žebříků a vypůjčené sítě z fotbalové branky. Zahradní bazén na Olomoucku zase přilákal bobra, kterého hasiči vylovili a vypustili zpátky do volné přírody. V Šumperku lovili z chodeb čtyřpodlažního bytového domu asi desítku netopýrů, v Bílovci zase zachránili puštíka uvězněného ve svislém okapovém svodu.