Historické centrum Olomouce provoněly květinové pyramidy.

Bezmála dvě desítky pyramid s pestrobarevnými květinami ozdobilo tento týden historické centrum Olomouce, které léta mělo jen chabou květinovou výzdobu. Předloni proto radnice po dohodě s památkáři na Horním náměstí rozmístila první mobilní nádoby s květinami a letos jejich počet zdvojnásobila. Informoval o tom mluvčí radnice Michal Folta.

V 19 květinových pyramidách roste zhruba tři tisíce muškátů. "Květiny na Horním náměstí byly už v minulém roce, bylo jich však méně. Na rozdíl od loňska, kdy zde kvetly muškáty výhradně v barvě červené a bílé s ohledem na oslavy sta let od vzniku samostatného státu, je navíc letos výběr barevnosti květin pestřejší," uvedl Folta.

Za devět nových pyramid osázených muškáty město zaplatilo včetně DPH zhruba 400 tisíc korun. Mobilní nádoby s květinami zdobí severní stranu Horního náměstí.

"Celkem 19 vysokých květinových pyramid je rozmístěno v třímetrových rozestupech po celé délce chodníku v místech, kde od druhé poloviny 19. století až do války rostly stromy, především lípy a akáty. Muškátové pyramidy tak dnes do jisté míry historickou alej suplují," podotkl Folta. Květinová výzdoba bude na Horním náměstí do poloviny října.