Hledač kovů našel vzácnou minci. Prodala se za 13 milionů korun

V Londýně byla na začátku měsíce za 460 tisíc liber (13 milionů korun) v aukci prodána 1700 let stará a velmi vzácná zlatá římská mince, kterou našel na poli v anglickém hrabství Kent za pomoci obyčejného detektoru kovů jeden hledač. Informoval o tom server Artnet, podle nějž výsledná cena pětinásobně předčila původní odhad.

Mince ze 24karátového zlata nese tvář římského uzurpátora Allecta, který v letech 293 až 296 vládl Británii a severní Galii jako nezávislému celku. Mincí "aureus Allectus" se ve světě dochovalo pouhých 24, uvedl na svém blogu aukční server barnebys.fr. Například Britské muzeum má ve svých sbírkách jediný kus.

Podle aukční síně Dix Noonan Webb se tak vydražená mince stala jednou z nejdražších římských mincí v historii a padl také rekord za minci tohoto typu.

A big congratulations to the @DixNoonanWebb Auction team today! This superb Roman gold Aureus coin dating to 293-296 AD, from the reign of Allectus, sold for an incredible £460,000 hammer price!



It was found by a very lucky detectorist near Dover, Kent, adjacent to a Roman road. pic.twitter.com/zbGoMIGDXT