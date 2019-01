Horní úsek lanovky na Sněžku zastavil vítr. Po Růžovou horu je v provozu

Horní úsek lanovky na Sněžkou se dnes nerozjel kvůli silnému větru. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Horní část lanovky pravděpodobně nepojede ani ve čtvrtek a v pátek, řekl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec. Lanovka na Sněžku může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu.

"Druhý úsek nejezdí a nepojede minimálně ještě dva dny. Dolejšek jede. Nevidím (v Peci) ani na kabinu vzdálenou sto metrů, jaký je tady sněhopád s větrem," řekl Martinec.

Dnes ráno byla na Sněžce mlha a teplota se pohybovala kolem minus sedmi stupňů Celsia. "Vítr na Sněžce dosahuje určitě rychlosti kolem sto kilometrů v hodině, možná i víc," řekl Martinec.

Meteorologové pro Královéhradecký kraj na dnešek předpovídají proměnlivou, převážně velkou oblačnost se sněhovými přeháňkami, na horách i s trvalejším sněžením, k večeru ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do plus dvou stupňů Celsia, během dne se má ochlazovat a místy se může tvořit náledí. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem minus šesti stupňů Celsia. Vítr by měl v Krkonoších dosahovat rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině a k večeru má slábnout. Od vyšších poloh se místy budou tvořit sněhové jazyky, na horách závěje.

Lanovku na Sněžku tvoří dva úseky, a to Pec pod Sněžkou - Růžová hora a Růžová hora - Sněžka. Celková délka lanové dráhy je asi 3,5 kilometru, převýšení je přes 700 metrů.

Sněhu je na hřebenech Krkonoš zhruba metr. V lavinových katastrech stále platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály.