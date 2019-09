Hrad Šternberk si připomíná první písemnou zmínku

Prohlídkami v historických kostýmech, středověkým ležením i žonglérskou show si připomene tuto sobotu hrad Šternberk 750 let od první písemné zmínky. Hradní slavnost v historickém duchu nabídne celodenní program, památku si budou moci návštěvníci prohlédnout i ve večerních hodinách, informoval zástupce památky Jan Gottwald. K výročí hrad otevřel v těchto dnech výstavu s názvem Páni na Šternberku, v pátek se chystá také křest knihy.

Kostýmované prohlídky začnou v sobotu v 10 hodin. "Průvodci oblečení v dobových kostýmech seznámí návštěvníky s bohatou historií hradu Šternberk, chybět nebudou informace z oblasti módy, stolování a života pánů na Šternberku. Historické kostýmy si budou moci vyzkoušet i naši návštěvníci," uvedl Gottwald.

V areálu hradního parku najdou lidé středověké ležení šermířského spolku Non Sancti z Olomouce. "Součástí budou ukázky tradičních řemesel, které si návštěvníci budou moci nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Chybět samozřejmě nesmí šermířská vystoupení a souboje," doplnil zástupce hradu. Po setmění se na nádvoří uskuteční žonglérská a ohňová vystoupení cirkusu Levitare, večerní prohlídky hradu poté doplní hudební vystoupení souboru Chorus Mittitur v hradní kapli. Zástupci hradu doporučují kvůli omezené kapacitě rezervaci prohlídek.

První písemnou zmínku o hradu si památka připomíná také výstavou Páni na Šternberku, která mapuje všechny předchozí majitele hradu až do období Lichtenštejnů, kteří jsou na hradě představeni na samostatné výstavě. "Výstava je umístěna ve výstavních prostorách na dolním nádvoří. Poprvé byla přístupná v rámci Dnů evropského dědictví. Otevřena bude minimálně do konce sezony, k vidění bude zřejmě až do konce roku," doplnil Jan Gottwald. Tento pátek ve 13 hodin se chystá také křest knihy Hrad Šternberk, která vznikla v edici Národního památkového ústavu.

Hrad Šternberk založil v polovině 13. století Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka, příslušník starého českého šlechtického rodu. První písemný záznam o hradu je v listině z roku 1269. Dokument zároveň vymezoval hranice šternberského panství a kláštera Hradisko. Z obranného sídla byl hrad v 70. letech 14. století přestavěn a rozšířen, v 16. století se uskutečnila jeho renesanční rekonstrukce. Hrad vyžíval jako svou rezidenci biskup Albert II. ze Šternberka, mezi majitele patřil například rod Berků z Dubé a Lipé, Šternberkové či Lichtenštejnové.