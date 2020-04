Hrady a zámky ve správě Sychrova umožňují virtuální prohlídky

Zámky a hrady jsou kvůli opatření proti šíření koronaviru uzavřené, některé v územní správě Sychrova začaly nabízet alespoň virtuální prohlídky. Návštěvník se tak může dostat i do míst, která mu jsou jinak nepřístupná. Řekla to mluvčí územní památkové správy na Sychrově Lucie Bidlasová. Pod správu patří 17 památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje, zapojila se většina.

"Je na každém kastelánovi či dalším pracovníkovi daného památkového objektu, co natočí. Třeba Hrubý Rohozec ve čtvrtek ukazoval hladomornu, kam se návštěvník nikdy nedostane. Leze se tam takovým průlezem, skoro bych řekla až kanálem, kam bychom ho nikdy pustit nemohli," uvedla Bidlasová. "Na Opočně pak zase třeba kastelán ukazoval sklepy, u kterých prohlídky teprve plánuje," dodala. Jiní kasteláni se snaží vypíchnout třeba zajímavosti, kterých si návštěvník při prohlídce tolik nevšimne. "Třeba Iva Bártová z Grabštejna vysvětlovala, co je to panó," uvedla mluvčí. Jde o velké obrazy, na Grabštejně u Hrádku nad Nisou na Liberecku na stěně v jedné místnosti visí tři taková plátna.

Památky se v natáčení videí střídají po dnu, pomyslně si předávají štafetu. Spoty trvají od tří do osmi minut. Sledovanost je podle Bidlasové v řádu stovek až tisíců, videa je možné sledovat přes facebook nebo youtube. Největší zájem byl zatím o první video ze zámku Hrubý Rohozec, který se nachází u Turnova. "Mělo přes 12 500 sledujících. Celková návštěvnost Hrubého Rohozce za rok je 23 000 lidí a po jednom videu tak měl zámek pomyslně půlku návštěvnosti za sebou," s nadsázkou uvedla Bidlasová.

Videa chtějí podle ní natáčet do doby, než budou památky opět přístupné. Do pravidelného vysílání se kromě Grabštejna, Hrubého Rohozce a Opočna zapojily i Slatiňany, Hrádek u Nechanic, Zákupy, Sychrov, Ratibořice a Náchod a na Zelený čtvrtek se přidá Kunětická hora. Krátké video mají i Trosky, Frýdlant či Litomyšl.