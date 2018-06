Hřiby, lišky i holubinky. Co lze teď najít lesích okolo Jihlavy

V širším okolí Jihlavy se nyní dají v lesích najít různé druhy hřibů, lišky, holubinky či masáky. V některých místech už vyrostly třeba i kozáky a křemenáče. Druhy hub, které jindy začínaly v půlce června, se letos začaly místy objevovat už před dvěma třemi týdny, řekl Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava. S mykology se lidé mohou vydat do lesa v sobotu.

Zájemci se v sobotu sejdou v 9.00 u kostela v Chroustově. Procházet s nimi budou lesy v lokalitě s názvem Baba - V bukách. Nepůjde ale o to nasbírat do košíků co nejvíc hub. "Vycházka je koncipovaná tak, aby lidé poznali, jaké houby se dají najít a sbírat v tuto dobu a jakých hub si všímat," řekl Burel. Podrobné informace k akci jsou na webu klubu.

Jarní druhy hub letos vzhledem k počasí rostly jen krátkou dobu a nebylo jich moc, brzo je vystřídaly letní druhy. Podle Burela to poslední dobou není zase tak výjimečné. V posledních dvou desetiletích byly jen dva tři roky s klasickým jarem plným jarních hub, jako jsou májovky, smržovité houby, ucháče nebo podtrnky, které rostly do května.

Na mnoha lokalitách je znát sucho, ale místy napršelo a tam obvyklé druhy hub tento měsíc vyrostly. "Jedna vlna už byla začátkem června a teď po těch deštích se ještě pořád nějaké houby dají najít," řekl Burel. Pokud ale přijde období tropických teplot, houby nebudou.

Minulý rok v létě houby v Česku většinou nerostly, ale ve druhé polovině července bylo hodně hřibů ve Ždárských vrších. Houbaři si pak přišli znovu na své až koncem září a v říjnu.