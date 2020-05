Inspirace pro dětský pokoj: domeček, skrýš či stříška

Místo pro zábavu a hry, prostor pro fantazii a také pocit soukromí a bezpečí. To všechno dětem v jejich pokojíčku umožňuje domeček - malé útočiště pro dobrodružství a sny, kde si děti mohou vytvořit svůj vlastní svět.

Právě různé typy domečků, skrýší a stříšek teď při navrhování a přestavbách dětských pokojíků zažívají boom.

"Úkryty, bunkry a domečky děti milovaly odjakživa a my jim je do jejich pokojíků rádi navrhovali, zájem o ně se ale prudce zvedl hlavně v posledních dvou měsících. Děti musely omezit pohyb venku, nemohou si zvát domů kamarády a v současné situaci najednou všem naplno došlo, v čem spočívá krása a kouzlo domečků, vytvářejících v dětském pokojíčku malou soukromou oázu," říká Šárka Richtrová ze studia Viabel. To se už 15 let specializuje na navrhování a zařizování pokojíčků pro děti. A vytváří je na míru: podle osobnosti dítěte, s respektem k životnímu stylu celé rodiny.

Bunkr i něžné království

A jaký domeček je do dětského pokoje ten pravý? "Určitě ten, který dokáže pokojíček vylepšit a podtrhnout jeho krásu, přitažlivost i funkčnost. Domeček nesmí překážet uprostřed místnosti, ale právě naopak, měl by tvořit přirozenou součást pokoje. Tak, aby děti bavil, inspiroval a rozvíjel stejně jako celé jejich bydlení," vysvětluje Šárka Richtrová.

Větší děti a teenageři tak ocení například skrýš v podobě zatahovacího bunkru pod zvýšenou postelí, v němž si jeho obyvatel může nerušeně číst, hrát nebo jen tak odpočívat. "Menším dětem můžeme jejich království vyčarovat pomocí nebes nebo střechy nad postýlkou, ve které se jim pak daleko lépe usíná," říká Šárka Richtrová. Podle ní se vyplatí nechat si poradit od profesionálů, kteří často přijdou s originálním řešením, jak a kde "domeček" v pokoji nejlépe umístit.

Můj domeček, můj hrad

Výhodou je i to, když lze domeček snadno zrušit nebo změnit jeho využití ve chvíli, kdy dětem přestane stačit. "Velká část rodin, které už od nás pokojíček mají, nás časem požádají o přestavby nebo o konzultace. Pokojíky jim pak přetváříme podle toho, jak děti rostou a mění se jejich vkus, záliby a často i jejich počet," usmívá se Šárka Richtrová.

Její studio Viabel tak patří k těm firmám, které díky dobře sestavené nabídce a službám proplouvají současnou krizí zatím bez úhony. "Ani v době vládních nařízení, kdy jsme kvůli pandemii museli studio uzavřít, jsme se nezastavili a čas využili k vylepšování pokojů stávajících zákazníků. A do nabídky nově zařadili jednu moc pěknou a kvalitní dánskou značku nábytku pro děti, jejíž hezké a chytré domečky nás prostě nadchly. Ale nejen to: tenhle nadčasový, bytelný a řemeslně krásně zpracovaný nábytek z dřevěného masivu splňuje přesně to, co lidem chceme nadále nabízet. Včetně hodnot jako je udržitelnost, výroba v lokálních evropských dílnách a osobní přístup. A ten souvisí i s tím, že pokojíčky vytvoříme podle přání dětí i jejich rodičů - tak, aby něco vydržely, byly zároveň krásné a mohly se s dětmi dál rozvíjet a růst, " uzavírá Šárka Richtrová.