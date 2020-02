Inspirujte se aktuálními interiérovými trendy na jaro 2020

Abychom se v interiéru cítili co nejpříjemněji, je důležité zaměřit se na několik faktorů. Osvětlení prostoru a použité barevné kombinace patří mezi ty nejvýznamnější. Ať si to uvědomujeme nebo ne, barvy značně ovlivňují pocity, které v nás místnost vyvolává. Světlé pastelové barvy nás uklidňují, tmavé nebo pestré barvy nás zase naplňují energií. Na jaro proto přinášíme čtyři atraktivní interiérové styly plné inspirace.

Trendy letošního jara jsou jasně dané - návrat k přírodě a k našim kořenům ve spojení s lehkou a hřejivou útulností. Interiérové styly Back to the nature, Botanical beauty, Happy hours a Take it easy se vyznačují charakteristickými barvami, materiály a doplňky, které váš interiér přemění na moderní bydlení. "Všechny designové prvky a samozřejmě i potřebný instalační materiál a nářadí seženete v Hornbachu. Barvy na stěny si můžete nechat namíchat v centru míchání barev tak, aby přesně odpovídaly vaší představě," radí Tadeáš Tenkl, odborník ze Světa bydlení v projektových marketech Hornbach.

Back to the nature - Návrat k přírodě

Tento interiérový styl je vhodný pro všechny, kteří chtějí být v harmonii se sebou i se světem. Jeho základní myšlenkou je propojení s přírodou. Do popředí se dostává užitek a dlouhá životnost, přebytek se naopak eliminuje. Jeho plný účinek se barevně se projeví díky organické jemnosti a jasnosti. Tento styl je dokonalý pro každého, kdo chce být IN.

Botanical beauty - Návrat ke kořenům

Tento styl čerpá svou sílu ze své barevnosti. Výrazné odstíny se kombinují s jemnými šedými tóny. Díky tomu vzniká vyvážená kombinace živosti a zemitosti. Základní barvy tvoří různé odstíny zelené v kombinaci s jemnými neutrálními barvami. Styl Botanical beauty je dokonalý pro všechny, kteří chtějí stát nohama pevně na zemi.

Happy hours - Lehkost bytí

Světlo, čistota, zářivost, lehkost a dobrá nálada - to jsou hesla tohoto interiérového stylu. Paleta barev nabízí jednou tmavé, jindy zase světlé, ale vždy svěží pastelové odstíny. Kombinace jemných barevných tónů vytváří atmosféru klidu a harmonie. Styl Happy hours je určen pro ty, kteří se chtějí doma cítit lehce a uvolněně.

Take it easy - Hřejivá útulnost

Měkký, hřejivý a útulný - tento styl žije z kombinace materiálů a barev. Spojení skořicového, šafránové a medového odstínu s odstíny červené, jako například růže či korál, vytváří dojem útulnosti. Díky tomu působí styl Take it easy klidně a trendy. Je ideální pro všechny, kteří se chtějí cítit v celé té hojnosti co nejvíce pohodlně.