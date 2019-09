Instruktor létání omdlel, žák musel přistát při první lekci

Hned při první lekci kurzu pilotování musel s dvoumístnou cessnou neplánovaně nouzově přistát Australan May Sylvester. Jeho instruktor totiž během letu upadl do bezvědomí, a kniplu se tak musel chopit jeho nezkušený žák. Sylvester nakonec s pomocí zaměstnance řízení letového provozu bezpečně přistál na malém letišti na předměstí západoaustralského Perthu, informoval server news.com.au.

První hodinu leteckého kurzu, na kterou zřejmě nikdy nezapomene, absolvoval Sylvester v sobotu. V pondělí úřady zveřejnily záznam jeho konverzace s řídicí věží letiště Jandakot poté, co jeho instruktor omdlel.

"Opírá se o mé rameno, snažím se ho udržet nahoře, ale pořád padá," říká účastník kurzu létání na záznamu. "Víte, jak ovládat tohle letadlo?" zeptal se ho zaměstnanec letiště. "Tohle je moje první lekce," vysvětlil mu Sylvester a dodal, že to bude i jeho první přistání.

Na letiště Jandakot kvůli dramatické situaci přijeli hasiči i záchranáři, nakonec ale nebyli potřeba. Účastníkovi kurzu létání se navzdory absenci zkušeností podařilo s cessnou úspěšně přistát - za jásotu přihlížejících, mezi nimiž byli i jeho manželka a tři děti.

Ředitel letecké školy Chuck McElwee australským médiím řekl, že za třicet let praxe nic podobného nezažil. Sylvester podle něj "odvedl naprosto výjimečnou práci". Instruktor, který během výuky upadl do bezvědomí, je ve stabilizovaném stavu, doplnil McElwee.

SCARE IN THE SKY - When his flight instructor blacked out in the air, student pilot Max Sylvester was left in sole charge of a small aircraft, and he eventually had to land by himself in what was his first lesson in that kind of plane. 😳 https://t.co/7Z4ipKrNGs