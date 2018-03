Jak na učení? Účinné tipy pro nejlepší studijní výsledky.

Čeká vás náročné studijní období? Když maturita, státní zkoušky nebo jiné náročné studijní období klepe na dveře je nutné nepodcenit přípravu. Odhalte jednoduché triky, které vám zajistí vše podstatné pro nejlepší výsledky. Podpořte svou koncentraci, paměť a vytvořte si ty nejideálnější podmínky.

Zásadním faktorem, který z mnoha procent rozhoduje o výsledku, je váš přístup k celému procesu učení. Ať už se vám to bude zdát jako klišé, věřte, že bez odhodlání to nejde. Nepouštějte se do učení se zapřením a vnitřním přemlouváním. Najděte si motivaci, kvůli které zkoušku chcete zvládnout. Nejlépe si pamatujeme a navazujeme asociace s věcmi, které nás jednoduše baví nebo nám jsou blízké v osobním životě. Proto si u učení hrajte a uvidíte, že vaše paměť pojme daleko více informací. Nezapomeňte se také náležitě odměnit po každém naučeném okruhu. Dejte si pauzu, při které dělejte své oblíbené činnosti.

Proměňte okolí v kreativní studijní prostředí

Vytvořte kolem sebe co nejideálnější podmínky podle svých individuálních potřeb. Pokud pro plné soustředění vyžadujete ticho a samotu, udělejte si doma studijní atmosféru. Rozhodně prostředí, kde se učíte, nepodceňujte. Dostatečně místnost vyvětrejte a roztáhněte žaluzie pro dostatek přirozeného denního světla. Připravte si pracovní místo, vypněte mobilní telefon a přichystejte si dostatek tekutin. Jednoduše si připravte vše tak, aby pak nic nerozptylovalo vaši koncentraci na učení.

Pokud při studiu preferujete venkovní prostředí, jako například knihovny, lavičky v parku nebo kavárny, platí zde stejné pravidlo. I zde si co nejlépe přizpůsobte své okolí. Pokud vám vyhovuje učit se v kolektivu, ve kterém máte možnost učivo navzájem konzultovat, je prostředí kavárny ideální. Některé kavárny dokonce na studenty myslí i svým konceptem a tak přináší řadu výhod.

Například česká kavárenská síť CrossCafe original hravým způsobem zařadila do designu kaváren studijní část.

"V roce 2007 jsme otevřeli první pobočku v Plzni a studenti byli jedni z našich prvních zákazníků, a prostor kavárny velmi ocenili. Nyní vnímáme, že právě oni tvoří významnou část našich pravidelných zákazníků. V nově otevřených kavárnách na pohodlí pro studium samozřejmě myslíme. Ve studijních zónách našich kaváren najdou hosté pohodlné pracovní sezení s lampičkami pro čtení, zásuvky na nabíjení notebooků, připojení Wifi a někde je součástí interiéru i knihovna, říká Vendula Mrázová, manažerka marketingové komunikace, a dodává: "Navíc káva a učení k sobě neodmyslitelně patří. Podporuje mozkovou aktivitu, dodává organismu energii a zároveň výborně chutná. Kavárny CrossCafe nejen studentům přináší příjemné, praktické prostředí s možností výběru z chutných sendvičů, výhodných snídaňových a denních menu či domácích dezertů."

Hudbou k výkonnější paměti

Zkuste během činnosti poslouchat hudbu. Fakt, že hudba má schopnost uklidňovat, rozvíjet tvořivost a může napomoci uzdravování organismu, bylo potvrzeno v mnoha studiích. Ne však jakákoliv vám přinese užitek. Nejlépe působí hudba instrumentální, zpívaný text písně totiž mozek neustále nevědomě vyrušuje. Pokud chcete objevit hudbu ideální pro úspěšný proces učení, zkuste hudbu znějící v Alfa vlnách. Náš mozek totiž pracuje po celý den i během spánku v různých stupních hertzů vln. Většinu času trávíme v Beta hladině (14 Hz a více), Theta (4 až 7 Hz) je stav uvolnění a průběh snění a s vlnou Delta (0,3 - 3 Hz) přichází hluboký spánek bez snění, pro regeneraci celého těla. Hladina Alfa (8 - 13 Hz) je tou nejpříznivější pro paměť a koncentraci. Informace, které jsou nám sděleny v alfa-hladině, se do paměti zapisují spolehlivě a pevně. Zapátrejte pro začátek na internetu a zcela jistě naleznete volně dostupné odkazy. Před tím než se dáte do učení, se snažte do zvuků zaposlouchat a zklidněte svůj dech i mysl. Teprve pak se pusťte do samotného učení.

Mocná síla bylin

Další z možností jak podpořit paměť a funkce mozku je užívání extraktů z bylin. Organismus nastartuje například indický ženšen neboli Aswaganga, kterou využívá ajurvédská medicína. Pro regeneraci mozkových buněk můžete využít také účinky Ginko Biloby, rozchodnice lékařské, bazalky posvátné nebo pupečník asijský. Zároveň nezapomeňte pravidelně doplňovat vitamín C.

Ve stravování se vyhýbejte potravinám s vysokým glykemickým indexem. Po jejich konzumaci nastane v těle rychlý a velký vzestup hladiny krevního cukru. Cítíte se pak nejen brzy opět hladový, ale vaše energie kolísá. S tím může přicházet i nervozita a pocity mírné úzkosti. Nejvíce bystré mysli poslouží potraviny jako banán, avokádo, mrkev, ryby, luštěniny, zelený čaj, luštěniny nebo celozrnné pečivo.