Jak používat řetězovou pilu

Řetězová pila je přístroj s velmi širokým spektrem využití. Od kácení a zpracování dřeva v lese, zpracování palivového dřeva v domácnosti, tesařských prací na stavbách až k ořezům stromů v zahradě. Nechte se inspirovat praktickými tipy, jak zvolit tu nejvhodnější pilu?

Výkon a pohon

"Lesáci používají pily s výkonným spalovacím motorem a dlouhou lištou. Pro tzv. farmářské využití mají pily menší výkon a lištu o střední délce, obvykle okolo 50 cm. Na využití v zahradě a k řezu palivového dřeva stačí malá pila s lištou do 40 cm," popisuje David Benda, odborník na zahradní techniku v Hornbachu.

Pohon řetězové pily zajišťuje buď spalovací, obvykle dvoutaktní, motor nebo motor elektrický. Spalovací motor se musí občas nechat odborně seřídit. Pro řezání je třeba, aby motor jel vždy na plné otáčky. Nevýhodou je také potřeba namíchání pohonné směsi, která delším skladováním stárne a mění vlastnosti. Změny mohou vést až k poškození motoru.

U pil s elektrickým motorem jsou stále častěji jako zdroj energie využívány velkokapacitní Li-Ion baterie. "Výhodou akumulátorových přístrojů je, že jednu baterie lze použít do všech aku přístrojů stejné značky, například baterie z Aku sekačky na trávu for_q se hodí také do Aku řetězové pily for_q," vysvětluje David Benda z Hornbachu. Akumulátorové systémy mají v domácí a zahradní technice velký potenciál a budoucnost. Elektrické pily jsou tiché a nezávislé na připojení do sítě. Motor nevyžaduje téměř žádnou údržbu a je vždy připraven k použití.

Řezná lišta a řetěz

Řezný orgán pily se skládá z vodící lišty a řetězu. Jejich délka komunikuje s výkonem motoru a určuje velikost zpracovávaného materiálu. Lištu je potřeba udržovat čistou a s dobře promazaným ložiskem na jejím konci. Občas je nutné kontrolovat a odstraňovat otřepy vznikající pohybem řetězu na hranách vodící drážky lišty.

Pro dobré řezné vlastnosti a využití plného výkonu pily musí být řetěz ostrý, se správnou výškou omezovacích zubů. "Pro hlavní broušení řetězu jde dokoupit speciální brusku anebo si nechat řetěz jednou za čas odborně nabrousit. K občasnému ostření řetězu se používají speciální kruhové pilníky s daným průměrem a k nim dodávaným přípravkem pro usnadnění udržení úhlu, na omezovací zuby pak pilník plochý," vysvětluje odborník z Hornbachu a dodává: "řetěz je potřeba přibrušovat i v průběhu práce. Není to složité, ale chce to trochu praxe."

Při použití řetězové pily je velmi důležité správné napnutí řetězu. Příliš napnutý řetěz omezuje výkon pily, zbytečně se protahuje do délky, opotřebovává lištu i pohonné ozubené kolo (rozetu). Málo napnutý řetěz vypadává z drážky a může ohrozit obsluhu pily. Je výhodné mít jeden či dva řetězy náhradní. Řetěz je potřeba kontrolovat i co do délky. Po čase se materiál řetězu roztáhne, to znemožňuje jeho správné napnutí.

Údržba a bezpečnost

"Řetěz se maže ztrátovým mazáním speciálním bio olejem z nádržky na pile. S ohledem na životní prostředí a životnost pily nepoužívejte jiné oleje," radí David Benda z Hornbachu. V průběhu práce je důležité kontrolovat stav oleje a pravidelně jej doplňovat. Pohon řetězu zajišťuje řetězové kolo. I jeho stavu věnujte pozornost. Nevyžaduje zvláštní údržbu, ale po čase se opotřebovává a změní se na něm tvar zubů, takovou rozetu je potřeba vyměnit.

Pily jsou povinně vybaveny několika bezpečnostními prvky. Jedná se o zachycovač řetězu, to je ten malý kousek kovu vespod před rozetou. Ten má za úkol zachytit roztržený, či spadlý řetěz tak, aby neohrozil obsluhu a nepoškodil hnací kolo nebo celou pilu. Velmi důležitá je brzda. Ta při sepnutí pákou zastaví okamžitě pohyb řetězu. Pilu je proto nutné držet vždy za k tomu určená madla oběma rukama. Před prací vždy zkontrolujte stav a funkčnost brzdy.

Řetězová pila je přístroj velmi nebezpečný. Pokud dojte ke zranění, tak obvykle bývá těžké. V pracovním okruhu by neměly být děti, zvířata a nepoučení spolupracovníci. Zejména kácení stromů bez profesionála a zkušeností je velmi nebezpečné. "Při práci neřežte horní hranou anebo špicí lišty. Při takovém použití může dojít ke zpětnému vrhu pily, kdy se řetěz o něco zachytí a pila je vržena směrem k obsluze. Řežte tak, aby se zpracovávaný materiál opíral o zuby na spodní části tělesa motoru," upozorňuje David Benda z Hornbachu.

Nedoporučuje se také používat elektrické pily s přívodním kabelem ke kácení stromů. Přívodní kabel může být zásadní překážkou při potřebě náhlé změny stanoviště. Při práci se používá oděv odolný proti prořezu a ochranný štít. Pro ochranu sluchu při práci s pilou se spalovacím motorem se používají ochranná sluchátka.