Jičínský pohádkový festival se zaměří na hrady a zámky

Letošní 29. ročník festivalu Jičín - město pohádky bude zaměřený na pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje. Ponese podtitul Znám já jeden krásný zámek. Festival se uskuteční od 11. do 15. září a jeho součástí budou pohádkový průvod, různé dílny, divadelní představení a hry pro děti či koncerty. Oznámili to pořadatelé festivalu. Festival každoročně přiláká do Jičína desítky tisíc lidí.

"Na Valdštejnově náměstí vyroste pět metrů vysoká kulisa hradu se středověkým podhradím. Scény živoucí historie vytvoří kostýmovaní řemeslníci. Řemesla si návštěvníci budou moci vyzkoušet," řekla produkční festivalu Jana Nájemníková. Jednotlivé dny budou věnovány zámkům Humprecht, Vranov u Malé Skály, Kost, Trosky a Frýdštejn.

Program festivalu zahájí ve středu 11. září odpoledne pohádkový průvod v maskách. Pro každý den budou připraveny tvůrčí dílny pro děti či podvečerní čtení se známými osobnostmi. Děti se také budou moci zapojit do pohádkové hry Po stopách loupežníků. "Na arkádovém nádvoří zámku bude sídlo krále, který se ujme vlády nad městem. Lidé si tam budou moci v historickém kvízu ověřit své znalosti," řekla dramaturgyně festivalu Eliška Novotná.

Nejdůležitějším dnem festivalu bude sobota 14. září s celodenním programem na Valdštejnově náměstí. Vystoupit by v sobotu měly například zpěvačka Elis Mrázová či kapela Jelen, přichystána bude rocková show a tradiční ohňostroj. Ten již nebude odpalován ze zámeckého parku, nýbrž z Lindnerovy ulice, aby na něj byl z náměstí lepší výhled.

Sobota bude jediným dnem, kdy se bude v centru města vybírat vstupné. Pro dospělého vstupné proti loňskému roku zdraží na 250 korun ze 170 korun. Děti do 150 centimetrů budou mít vstup zdarma, loni platily 30 korun. Vstupné pro studenty a seniory zlevní o dvacet korun na sto korun. Důvodem zdražení vstupného pro dospělé je podle pořadatelů růst režijních nákladů a to, že se nepodařilo sehnat hlavního sponzora festivalu.

Celkový rozpočet festivalu je asi 4,5 milionu korun. Pořadateli festivalu jsou Nadační fond Jičín - město pohádky a město Jičín.