Kam mizí vaše peníze? Toto jsou rady, jak chytře hospodařit.

Také se někdy divíte, kam se ztrácejí tak rychle peníze z vaší peněženky? Už si ani nevzpomínáte, co vše jste dnes, včera, o víkendu platila či nakupovala? Tak pak zkuste jednu věc, zaznamenávejte si každičký výdaj, který během dne uskutečníte, a to i ten sebemenší.

Zkrátka si veďte domácí účetnictví a budete rozhodně překvapeni, za co všechno vlastně utrácíte. Přinášíme několik dalších jednoduchých rad a tipů, které vám pomohou najít skryté rezervy ve vašem rodinném rozpočtu.

NÁKUPY

Udělejte si seznam

Než vyrazíte na nákup, zkuste si sepsat vše, co skutečně potřebujete. A nezapomeňte si ho vzít do obchodu s sebou, vytáhnout ho a opravdu se podle něj řídit. Jen tak je zde určitá šance, že při bloudění mezi regály odoláte pokušení přihodit si do košíku jen tak na zkoušku něco nového.

Studujte letáky

Letáky supermarketů bývají mnohdy dobrou inspirací pro nákup. Slevy jsou omezené na několik dní a někdy jsou skutečně velmi výrazné.

Nakupujte na internetu

Jakékoliv oblečení je zpravidla levnější na internetu než v kamenném obchodě. V prodejně si tak věc ozkoušejte, objednejte ale na webu.

Nebojte se slevových karet

Slevové a věrnostní karty dnes nabízí mnoho obchodníků, řetězců a restaurací. Stále oblíbenější je univerzální Cashback Card, kterou lze používat u více než 80.000 partnerských společností po celém světě. Při každém nákupu získají členové programu až 5% peněz zpět a navíc sbírají body, které lze využít k nákupu ve speciálních nabídkách u partnerských firem.

Nakupujte na slevových portálech

Chcete jít na dražší večeři či na masáž? Podívejte se na nabídku slevových portálů, jistě si vyberete. Pořídit zde můžete i zajímavé dárky.

ZÁBAVA, RODINA

Využívejte výhodné vstupné

Pokud rádi vyrážíte za zábavou a poznáním, zkuste využít rozličných nabídek na výhodné vstupné, nejčastějším způsobem úspory jsou rodinné vstupenky. Například plzeňské Techmania Science Center nabízí různé formy výhodných vstupenek. Zvolit lze vstupné pro rodiny, skupiny či permanentky, vstupné navíc platí do všech expozic Techmanie, tedy i do jediného českého 3D planetária.

Choďte do knihovny

Některé knížky stačí přečíst jednou, nemusíte tedy doma zabírat místo a zatěžovat peněženku. A i když nejste vášnivý čtenář, průkaz do knihovny se vám vyplatí. Půjčit si totiž můžete i časopisy nebo třeba hudební či filmová DVD.

Pořiďte si permanentku

Nejen při sportu nabízí zakoupení permanentky často řadu dalších výhod; akce určené výhradně pro držitele permanentek, neomezené služby nebo jejich výhodnější nabídka mohou být pro nákup permanentky zajímavým impulsem. Na pravidelné sportovní aktivity navíc často přispívají zdravotní pojišťovny. Například u České průmyslové zdravotní pojišťovny je to až 700 korun, více na www.cpzp.cz

Cestujte hromadnou dopravu

Při cestování využívejte výhodné jízdenky. Například kreditová jízdenka RegioJet je platná na autobusové i vlakové spoje RegioJet. Je doživotně zdarma a zákazníkovi umožňuje flexibilitu například i z hlediska změn rezervací.