Kam v létě s dětmi? Tipů je dost, zájezdy ale rychle mizí!

Kdy koupit dovolenou pro celou rodinu? Teď! Nabídka zájezdů na léto je zatím stále dostatečně široká a každý si vybere letní dovolenou podle svých představ. Čekat na last minute nabídky se ale nemusí vyplatit. "Řada hotelů totiž i rodiče se dvěma dětmi považuje za velkou rodinu a pokojů, ve kterých je mohou společně ubytovat, mají omezené množství," vysvětluje ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová. Při výběru letní dovolené platí, kdo dřív přijde, ten dřív bere výhodnější poměr "cena/výkon".

Kam a proč s dětmi vyrazit?

Do Turecka s all inclusive!

Dvě riviéry, Turecká a Egejská, krátký let z Prahy, Brna i Ostravy a perfektní all inclusive. To jsou jen základní výhody Turecka. Nabízí řadu antických i středověkých památek, tureckých lázní nebo tradičních trhů plných suvenýrů.

"Většina hotelů nabízí atrakce pro děti jako tobogány, skluzavky a dětská hřiště. Samozřejmostí jsou i dětské kluby a bohaté animační programy. Turecko je také rájem aquaparků nebo mořských akvárií, trhů i výletů na lodích," představuje možnosti Turecka ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Kam jet: do sportovní Antalye, klidnější Alanye, historického Side, do Lary s luxusními hotely, Beleku zahrát si golf nebo starověkého Bodrumu...

Do Řecka!

Řecko je stálicí mezi oblíbenými destinacemi pro letní dovolené. Stejně jako do Turecka i na řecké ostrovy a pevninu létají spoje z Prahy, Brna i Ostravy. Let je opět příjemně krátký, trvá asi 2 hodiny, podle cílové destinace.

"Pokud do Řecka míříte s dětmi, zaměřte se na to, jaké pláže se v okolí vámi vybraného ubytování nacházejí. Zatímco někde pobřeží pokrývá jemný písek, na jiných místech jsou pláže oblázkové, někde mohou být i skalnaté se složitějším přístupem do moře," upozorňuje ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Kam jet: projeďte s rodinou celý ostrov Rhodos doslova přetékající památkami, pozorujte s dětmi mořské želvy v průzračném moři v okolí Zakynthosu nebo si odpočiňte na zeleném ostrově Korfu.

Do Španělska!

Španělsko je super. Pro rodiny s dětmi jsou ideální tamní ostrovní letoviska. Pro pobyt s nejmenšími jsou lépe vybavená než například hotely poblíž městských pláží na pevnině. K nejoblíbenějším cílům patří Mallorca a pevninská Costa Brava. Najdete zde čisté písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Proto jsou tyto destinace mezi rodiči tolik oblíbené již řadu let.

V mnoha hotelech bývá připraven pravidelný animační program pro děti. Nechybí brouzdaliště pro nejmenší a čistota je také samozřejmostí. "Děti zabaví animační programy, rodiče pak výlety po okolí," uvádí k dovolené ve Španělsku Eva Sedlmajerová.

Kam jet: Na Costa Brava se zajímavými aquaparky, nebo prosluněný ostrov Mallorca ve Středozemním moři, oblíbené jsou i vzdálenější Kanárské ostrovy.

Do Tuniska!

Arabská exotika, mírně se svažující písečné pláže se snadným přístupem do moře, slunečné počasí a vůně jasmínu. K tomu památky z antických časů nebo výlety do pouště. Zejména pro rodiny s dětmi je Tunisko ideálním místem na dovolenou - a za rozumnou cenu.

"Let netrvá dlouho a v hotelu se o hosty královsky starají. Samozřejmostí jsou animační programy a menší akvaparky přímo v resortech," říká o Tunisku ředitelka portálu dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Kam jet: do památkami oplývajícího Sousse či nedalekého Monastiru, na ostrov Djerba přezdívaný Tahiti Středomoří, do Hammametu s moderními hotely nebo klidného letoviska Port El Kantaoui.