Kramářova vila, rezidence premiérů, se otevírá veřejnosti.

Kramářova vila v Praze, která slouží jako rezidence českých premiérů, se v pátek mimořádně otevře veřejnosti. Lidé mohou premiérské sídlo navštívit od 9.00 do 17.00.

Letos, kdy se připomíná sté výročí založení Československa, Úřad vlády zpřístupňuje Kramářovu vilu každou sobotu od dubna do října. Kromě toho byla otevřena v květnu při festivalu architektury Open House. Další mimořádné otevření ji čeká o státních svátcích 28. října a 17. listopadu.

V souvislosti s výročím vzniku republiky je letos vila otevřena častěji, než bylo běžné v minulosti. Letos má být otevřena celkem 32 dnů. Zájemci o prohlídky ji mohou navštívit bez předchozí rezervace každou sobotu od dubna do října od 9:00 do 16:00. Výjimkou budou soboty 7. července a 27. října, kdy se den otevřených dveří ve vile neuskuteční vzhledem k předchozímu nebo nadcházejícímu státnímu svátku, při kterém bude vila otevřena. Během dubna a května ji navštívilo 7177 lidí.

Stavba budovy začala pod vedením stavitele Josefa Čámského v roce 1911 a trvala pět let. Vila byla vystavěná na staré baště a má přes 50 místností. Z architektonického hlediska je vila obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky. Prvními majiteli byli československý premiér Karel Kramář a jeho manželka Naděžda. Po smrti manželů Kramářových v roce 1938 objekt přešel do vlastnictví Společnosti dr. Karla Kramáře, která ho pronajala Národní galerii. Poté nemovitost převzalo Národní muzeum a v roce 1952 se dostala do správy Úřadu předsednictva vlády, které ji využívalo k reprezentačním účelům a ubytování státních návštěv. Od roku 1998 vila slouží jako rezidence českých premiérů.