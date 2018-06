Květinový průvod v Havířově: zúčastnily se ho stovky lidí

Stovky dětí, sportovců i členů různých spolků, řada jezdců na koních i bicyklech, vyzdobené kočáry, traktory, alegorické vozy či historické automobily v sobotu prošly a projely Havířovem v květinovém průvodu, který byl jedním z hlavních bodů městských slavností Havířov v květech. Tisíce lidí průvod sledovaly v ulicích i oknech domů. Havířov slavnosti uspořádal po třech letech, letos připomínaly výročí vzniku republiky a jejich tématem bylo České století.

"Vracíme tuto velkou akci pro nás tak důležitou zase zpátky občanům a je to v duchu oslav stého výročí vzniku republiky, celé se to takto nese, i průvod. Máme tady hodně starších občanů, kteří pamatují roky, kdy bylo pravidlem Havířov v květech pořádat. My se k tomu po třech letech zase vracíme a jsem ráda, že se to povedlo," řekla havířovská primátorka Jana Feberová (ČSSD).



Průvod ke stému výročí založení Československa vedl symbolicky prezident Masaryk na koni následován vojáky v historických uniformách. Významné milníky historie připomínaly i prezentace školáků. Nechyběl mezi nimi opět Masaryk, představovaný dítětem s nalepenými vousy na poníkovi, nebo připomínky mnichovské dohody či vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

V průvodu šli havířovští hasiči, z nichž ti nejmenší kropili okolostojící vodou, včelaři nebo krásky ze soutěže Miss Reneta. Ragbisté, fotbalisté či basketbalisté házeli či kopali svými míči, boxeři boxovali. V průvodu bylo možné vidět obří horníky s květinovými přilbami, květinového hokejistu i několik do pochodu hrajících kapel. Průvod centrem Havířova trval přes hodinu a zakončilo jej vypuštění několika desítek holubů z obrněného transportéru, který přehlídku uzavíral.

Vznik akce Havířov v květech spadá do roku 1973, kdy měla zviditelnit nejmladší město v tehdejším socialistickém Československu. Se změnou režimu v roce 1989 pravidelné konání akce skončilo, slezské město se ale po 20 letech rozhodlo k tradici vrátit, chtěli to i obyvatelé. Havířov v květech už se ale nekoná každý rok, ale vždy dvakrát za pět let.

Součástí Havířova v květech je soutěž floristů a pestrý kulturní program. Květinový průvod sice může připomínat někdejší prvomájové průvody, město ale spojování tradice s minulým režimem odmítá a pokaždé pro slavnosti volí jiné téma. Přípravy akce trvají půl roku a pečlivá příprava je vidět na prezentaci všech zúčastněných institucí, spolků či sportovních týmů.

"Nejnáročnější je udělat tady bezpečnost pro lidi, uzavřít město a naplánovat to tak, aby všichni se sem dostali včas, aby nic nebylo problém a aby to všechno klaplo," řekla primátorka.