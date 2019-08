La Manche překonávají dálkoví plavci i originální vznášedla

Podívejte se na historii překonávání kanálu La Manche v souvislosti s výkonem Francouze Franky Zapata, který v neděli úspěšně přeletěl Lamanšský průliv na svém futuristickém dopravním prostředku Flyboard Air.

Lamanšský průliv, který odděluje Francii a Británii, má v nejužším místě šířku 32 kilometrů a v nejširším 240 kilometrů. Je dlouhý 520 kilometrů a má maximální hloubku 172 metrů. Nejužší místo se nachází v Doverské úžině mezi britským Doverem a francouzským Calais.

Prvním pokořitelem kanálu La Manche byl v lednu 1785 francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard. Průliv přeletěl spolu s americkým lékařem a sponzorem Johnem Jeffriesem v balónu a jejich let z Doveru do vesnice Guines u Calais trval asi 2,5 hodiny. Při tomto letu byla také poprvé přenesena z Británie do Francie letecká pošta. Hodně odvážný způsob pro překonání kanálu si zvolil o více než dvě století později americký dobrodruh Jonathan Trappe, který se v květnu 2010 nad jeho vodami vznášel v sedačce přivázané k desítkám balonů naplněných héliem a jemuž se povedlo úspěšně přistát ve francouzském Dunkerque.

Letadlem jako první na světě překonal Lamanšský průliv francouzský letec Louis Blériot v červenci 1909. Odstartoval s jednoplošníkem dřevěné konstrukce Blériot XI s rozpětím křídel sotva osm metrů a látkovým potahem z místa zvaného Les Baraques v obci Sangatte u severofrancouzského Calais a přistál na louce Northfall u anglického Doveru. Sedmatřicetiletému Blériotovi asi 37 kilometrů dlouhý let trval 37 minut. O tři roky později, v dubnu 1912, Blériota napodobila americká pilotka Harriet Quimbyová, první příslušnice něžného pohlaví, která kanál přeletěla. V červnu 1979 přeletělo průliv první letadlo poháněné výhradně lidskou silou: do pedálů bezmotorového stroje Gossamer Albatross tehdy šlapal americký cyklista Bryan Allen, který se na druhou stranu dostal za dvě hodiny a 49 minut.

Prvním parníkem, který přeplul kanál, byl v březnu 1816 francouzský parník Élise a v červnu 1843 bylo zavedeno první trajektové spojení mezi Francií a Británií. V 60. letech 20. století se pro přepravu po La Manche přidalo k letadlům a lodím vznášedlo, vynález britského inženýra Christophera Cockerella. První vznášedlo uskutečnilo zkušební let z Calais do Doveru v červenci 1959. Cesta trvala dvě hodiny a tři minuty. V září 1965 přeplulo kanál dokonce auto: šlo o dva modely obojživelného vozu Amphicar.

O překonání chladných vod Lamanšského průlivu se s oblibou pokoušejí také vytrvalostní plavci. Kvůli mořským proudům však musejí zdolat mnohem větší vzdálenost než 32 kilometrů vzdušnou čarou. Prvním z nich byl v srpnu 1875 britský námořní kapitán Matthew Webb, kterému plavba trvala 21 hodin a 45 minut. První ženou, která La Manche přeplavala, byla v srpnu 1926 Američanka Gertrude Ederleová. Nejmladším přemožitelem kanálu se v září 1988 stal anglický školák Thomas Gregory, bylo mu tehdy 11 let a 11 měsíců. Nejstarší plavec překonal průliv v září 2014, jihoafrickému kardiochirurgovi Otto Thaningovi bylo tehdy 73 let.

Kanál dosud přeplavalo také 24 Čechů, z toho osm žen. Prvním byl František Venclovský, který La Manche zdolal v červenci 1971 a trasu z Francie do Anglie o délce 56,5 kilometru zvládl v čase 15 hodin a 26 minut. Doverské útesy se tehdy staly svědky jeho památného výroku: "Já su tak štastný". Plavkyně Yvetta Hlaváčová překonala v srpnu 2006 průliv La Manche v českém rekordu a dosud platném nejlepším ženském čase všech dob - sedm hodin a 25 minut. Absolutní rekord mezi plavci drží od roku 2012 s časem šest hodin a 55 minut Australan Trent Grimsey.

Jako první bez cizí pomoci přeletěl La Manche rakouský kaskadér Felix Baumgartner v červenci 2003. Nechal se vynést letadlem do nadmořské výšky 9000 metrů a nad Doverem z něj vyskočil. Jeho let do Calais, kde přistál za pomoci speciálního karbonového křídla, trval pouhých deset minut.

Francouz Franky Zapata dnes úspěšně přeletěl Lamanšský průliv na svém futuristickém dopravním prostředku Flyboard Air. Trasu dlouhou 35 kilometrů urazil ve výšce 15 až 20 metrů za zhruba 20 minut. První pokus z minulého týdne mu nevyšel, když se zřítil do moře při pokusu přistát v půlce cesty na zásobovací lodi kvůli doplnění paliva. Flyboard Air je zařízení, na němž pilot stojí. Má pět motorů a dokáže letět i v případě výpadku jednoho z nich. Jeho maximální rychlost je 190 kilometrů za hodinu.