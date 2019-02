Liberecký kraj chce turisty lákat za sklem do Křišťálového údolí

Liberecký kraj chce v budoucnu lákat návštěvníky nejen na krásnou přírodu, ale také na výrobu skla, bižuterie a šperků, která je pro kraj tradiční. Nikde na světě taková koncentrace sklářských a bižuterních firem není, řekl novinářům hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Kraj se proto dohodl na převzetí značky Křišťálové údolí (Crystal Valley), kterou už několik let buduje největší sklářský a bižuterní výrobce v kraji - Preciosa. Chce ji dál rozvíjet zejména v cestovním ruchu.

Preciosa je největším sklářským výrobcem v Libereckém kraji, podnik s miliardovými obraty známý výrobou broušených kamenů, bižuterie i lustrů zaměstnává kolem 4000 lidí. Značku Crystal Valley registroval podnik zhruba před pěti lety v České republice, Evropské unii a později i v Číně a Arabských emirátech. Jsou to oblasti, kde Preciosa nejvíc podniká. "Jednak pro marketingové účely a jednak i pro vlastní produkt. Během krátké doby jsme registrovali obrovský ohlas od našich zákazníků," řekl majitel Preciosy Ludvík Karl.

Zavedenou značku chce teď Liberecký kraj využít k podpoře cestovního ruchu. Kraj přitom zaplatí jen zhruba půl milionu za registraci značky, přestože firma už do jejího rozvoje investovala miliony korun. Do projektu Křišťálové údolí chce kraj zapojit další sklářské a bižuterní firmy, ale také sklářské školy a specializovaná muzea v kraji. "Dohoda s Preciosou umožní značku Křišťálové údolí využívat za jasných a rovných podmínek všem sklářským, bižuterním a šperkařským firmám v regionu. Preciosa udělala velmi vstřícný a velkorysý krok ve prospěch rozvoje kraje," řekl hejtman.

Kraj chce na tradičním byznysu, kterým sklářská výroba je, postavit byznys zcela nový - využít ho k rozvoji cestovního ruchu. "Je to obrovská šance pro rozvoj nových služeb. Cílem je natáhnout sem turisty, udržet je tady dva tři dny, aby tu nechali svoje peníze," řekl Karl. V budoucnu by tak podle něj mohl projekt zajistit stovky nových pracovních míst. Nezbytné ale budou i velké investice nejen od kraje či obcí, ale také od soukromých investorů. V kraji například chybí kvalitní hotely, které by turistům nabídly komfort, na který jsou zvyklí. V celém kraji je jen 20 čtyřhvězdičkových hotelů a pětihvězdičkový ani jediný.