Majitel obchodu nechal přemalovat dílo světoznámého umělce

Noví majitelé jednoho obchodu v anglickém městě Bristol nechali přemalovat roletu na výloze, aniž tušili, že sprejová výzdoba na ní je patrně raným dílem známého britského streetartového umělce Banksyho. Toho, že najatý řemeslník ničí Banksyho výtvor z 90. let, si všiml okolojdoucí fanoušek tajemného autora, píše britský list The Independent.

"Šel jsem zrovna kolem a viděl jsem malíře, jak (roletu) přemalovává. Tak jsem se ho zeptal: 'Co to děláte?'" řekl deníku Simon Whiteaway. Natěrač byl podle něj šokovaný.

Whiteaway dodal, že v obchodě se původně dlouho prodávaly potřeby pro skateboardisty a Banksy se s majitelem Tonym Coffeym znal. "V 90. letech mu Tony dal 20 nebo 30 liber, aby mu roletu nasprejoval," řekl Whiteaway.

Banksyho autorství podle The Independent potvrdil londýnský umělec Inkie, který v Bristolu v 80. letech tvořil malby sprejem spolu s Banksym a spoluzakladatelem skupiny Massive Attack známým jako 3D, vlastním jménem Robert Del Naja. "Banksymu se to ale moc nepodařilo a je pro něj možná lepší, že to někdo zamaloval," řekl Inkie.

Banksy, jehož graffiti se poprvé objevilo na zdech právě v Bristolu, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si na anonymitě, jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Své výtvory kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v Pásmu Gazy.