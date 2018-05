Malé dračí lodě brázdily hladinu kroměřížského Bágráku

Hladinu kroměřížského Bágráku brázdily malé dračí lodě. Město hostilo vůbec první ročník festivalu Malý drak Kroměříž. Na tratích dlouhých 200 a 1000 metrů změřilo své síly 22 posádek z celé Moravy. Kromě domácích družstev přijeli účastníci také z Brna, Zlína, Přerova, Prostějova nebo Kojetína, řekl ředitel závodu Petr Zakopal.

Za brněnskou posádku Pepci námořníci pádloval mimo jiné Martin Křenek. "Vodák nejsem, jezdím symbolicky. Jsou to mé druhé závody, minulý rok jsem byl v Plumlově. Volali mi kamarádi, jestli nemám čas, že jim chybí lidi, tak jsem přijel. Líbí se mi to, na dračí lodi si nemá možnost zajet každý," uvedl Křenek. Za fyzicky obtížnější považuje delší trasy, které prý není snadné zvládnout.

To Kristýnu Školnou soutěžící za tým Kotvy Kvasice unavilo už absolvování dvousetmetrové trati. "Byla to hrůza," sdělila dívka, kterou k dračím lodím přivedl její přítel. Společně už objeli například závody v Brně, Přerově, Otrokovicích a Kojetíně.

Do malých dračích lodí se vejde deset pádlujících, bubeník a kormidelník. Podle Zakopala je pořadatelé festivalu zvolili proto, aby startovalo co nejvíce posádek a jejich vedoucí neměli velký problém je složit. U klasických dračích lodí, které jsou o zhruba 1,5 metru delší a pojmou 20 pádlujících, to prý totiž občas bývá potíž. "Dřív bylo větší nadšení, týmy těch 20 lidí poskládali. Teď už dračí lodě mají u nás tradici nějakých 12 let, takže je to těžší. Hlavně pro firemní posádky," uvedl Zakopal.

Na festivalu se závodilo ve čtyřech třídách. Kategorie sport byla určena posádkám složeným z profesionálů a poloprofesionálů. V kategorii fun si zazávodili nováčci, další dvě kategorie patřily firmám a ženským posádkám. Vlastní vložený závod měly i děti. Akce se konala pod záštitou a v souladu s pravidly České asociace dračích lodí.

Tradice dračích lodí pochází z Číny, má mytický základ v období před dvěma tisíci lety a váže se k legendě o vlasteneckém básníkovi, který spáchal kvůli zármutku nad tehdejší korupcí sebevraždu skokem do řeky Mi-Luo. Moderní éra těchto plavidel se datuje od roku 1976, kdy se uskutečnil první festival dračích lodí v Hongkongu.