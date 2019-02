Mělník upravuje parky. Nově vznikne i veřejné místo pro grilování

Mělník letos upravuje parky Na Polabí a Na Podolí, jejich další rozvoj chystá i v nejbližších letech. Obnoven by měl být meandr říčky Pšovky a v parku Na Podolí má přibýt i veřejné místo pro grilování, uvedl místostarosta Mělníka Milan Schweigstill (za STAN).

Návštěvníkům budou Na Podolí po obnově sloužit například nové lavičky. Místo pro grilování vytvořili obyvatelé Mělníku s vědomím města už minulý rok. "Ukázalo se, že to je životaschopný projekt, skutečně tam ti lidé chodili a grilovali. Tak by to chtělo takové pevnější zázemí, a proto jsme se rozhodli jim trošku pomoci," řekl Schweigstill.

Jednou z variant je bytelný grilovací prostor včetně posezení, dále se počítá se zpevněním ploch a instalací odpadkových košů. Místo budou podle místostarosty nadále provozovat iniciativní občané. Veřejná grilovací místa jsou například také v Praze, Brně nebo Vyškově.

Připraven je projekt obnovy vodního toku Pšovky v lokalitě Na Podolí od Kokořínské ulice k nákupnímu domu Tesco, přibýt by podle starosty Ctirada Mikeše (Mé město) měla i studie ozelenění celé lokality. Samotné práce včetně obnovy meandru jsou v plánu pro roky 2020 a 2021.

Studie by se měla zabývat též jezírkem, které je napájeno srážkovou vodou. V okolí jezírka dříve žila populace obojživelníků, nyní se v místě přemnožily kachny, které tam lidé chodí krmit. Podle místostarosty je třeba více působit na veřejnost, aby kachny nekrmila, protože to přispívá nejen k jejich přemnožení, ale i k množení potkanů a nutrií. Město je pak musí dávat likvidovat, v případě nutrií organizovat odchyt.