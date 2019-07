Meruňkobraní, Pivní fest, módní exkurz či uhelný lom

I přes to, že počasí o druhém červencovém víkendu nebude zrovna přívětivé, stojí za to vytáhnout paty z domu. Židlochovice lákají na tradiční festival meruněk. Milovnice módy by si neměly nechat ujít slavnostní otevření nové expozice o textilní výrobě v Rýmařově. Ani pivaři však nepřijdou zkrátka. V Telči se chystá Pivní fest. Ti odvážnější se mohou v neděli vydat do uhelného lomu, kde na ně čeká nezapomenutelný zážitek.

Máte pocit, že sníst několik ovocných knedlíků na čas je hračka? Své síly si můžete poměřit na tradičním festivalu Meruňkobraní, které se koná v sobotu 13. července v Židlochovicích. Největší jedlík se stane novým Knedlíkovým králem Slunečného města. Gastronomický festival nabídne mimo jiné kuchyni prvorepublikových specialit, ale také hmyz servírovaný na meruňce, dobovou přehlídku a kurzy komentovaného vaření. Chybět nebude ani řemeslný jarmark či meruňkový džem přímo z kotle. Vstup na akci je zdarma.

Pokud vás zajímá, jak vzniká móda, nenechte si ujít v sobotu 13. července slavnostní otevření nové expozice o textilní výrobě, kterou připravilo Městské muzeum Rýmařov, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Hedva Český Brokát a ZUŠ Rýmařov. Expozice se nachází v budově textilky Hedva Český brokát na ulici Opavská. Akce začíná v 11.00 a končí ve 20.00. Návštěvníci si budou moci projít řemeslný jarmark, prohlédnout tkalcovny či si něco vytvořit ve výtvarných dílnách.

Pro milovníky zlatého oroseného moku je v sobotu 13. července připraven Pivní fest Telč, který začíná ve 14.00. Lidé budou moci ochutnat piva zejména z malých pivovarů a vybraná jídla, která k božskému moku pasují, jako například grilované domácí klobásy, hot dogy, burger a další. Atmosféru pohodové akce dokreslí hudební vystoupení několika kapel či sólistů. V 18.00 odstartuje soutěž pro odvážné, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet, za jak dlouho vypijí půllitr piva nebo zda udrží v natažené ruce tuplák. Vstupenky v předprodeji vyjdou na 120 korun na osobu, na místě na 150 korun.

Milovníci adrenalinu a obdivovatelé industriálu se mohou v neděli 14. července rozjet do Šumné v Litvínově, kde uvidí těžbu uhlí zblízka. Od 14.00 do 18.00 na zájemce čeká exkurze do lomu ČSA, těžba hnědého uhlí v přímém přenosu a z bezprostřední blízkosti, off-road přejezdy výsypkami, jízda lomem a mnoho dalšího. Vstupné vyjde na 1190 korun na osobu. Lístky si lze zamluvit zde. Výlet je učen pro starší 12 let. Pokud byste rádi vyrazili na výlet industriální krajinou i s ratolestmi, doporučujeme výlet Uhelným Mosteckem.