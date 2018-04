Mladějovská úzkokolejka slaví sté narozeniny.

Mladějovská úzkolojeka zahájí první květnovou sobotu sezonu v plné délce 11 kilometrů, dobrovolníci zprovoznili poslední úsek do Hřebče. Odstávka trvala 15 let. Úzkokolejka letos slaví sto let. Informoval o tom místopředseda spolku Mladějovská průmyslová dráha Marek Skalka.

"Po celou dobu od konce průmyslového provozu jsou existence a provoz úzkokolejky životně závislé na ochotě desítek a desítek dobrovolníků z celé České republiky. Kvůli špatnému technickému stavu se přesto nepodařilo udržet v provozu celou trať a od roku 2003 byl provoz omezen pouze na šestikilometrový úsek Mladějov - Nová Ves," uvedl Janata.

Trať spolek obnovoval postupně od roku 2011. V létě 2015 začaly vlaky jezdit do zastávky Josefka, od jara loňského roku k dolu Gerhard. Letos slaví sté výročí úzkokolejky obnovením provozu až do konečné stanice Hřebeč doly.

"I když jako dobrovolníci pracujeme bez nároku na odměnu, náklady na obnovu trati byly vysoké. Částečně jsme je financovali z výnosů provozu našich pravidelných výletních vlaků, avšak bez pomoci sponzorů a partnerů bychom to nezvládli," řekl Skalka.

Mladějovská drážka o délce 11 kilometrů a o rozchodu pouhých 600 milimetrů začala přepravovat na sklonku první světové války strategické suroviny, lupek a šamot. Svému účelu sloužila až o roku 1991, kdy provozovatel doly na Hřebči i šamotku v Mladějově na Moravě kvůli nerentabilitě zavřel.

Až do konce provozu na trati jezdily původní parní lokomotivy polotendrové konstrukce, které se nikdy nepodařilo nahradit modernějšími motorovými. Díky tomu se dochovaly dodnes.

Práce spolku a dobrovolníků podle Skalky nekončí. "Kromě zajišťování provozu parních vlaků pro veřejnost se musíme dále věnovat pravidelné údržbě celé trati, možná však budeme mít víc času na své další projekty, například opravy historických vozidel nebo přípravu zpřístupnění památek hornické činnosti na Hřebči," řekl Skalka.