Moravský zemský archiv vystavil starobylé listiny z historie rodu Collalto

Starobylé listiny spojené s historií šlechtického rodu Collalto vystavil Moravský zemský archiv ve svém brněnském sídle. Mezi exponáty je také kopie nejstarší dochované listiny, která se nachází na českém území. Vznikla v roce 994, oznámila Martina Fojtů z tiskového odboru Masarykovy univerzity.

Původně italský rod Collalto se významně zapsal do dějin vesnic a měst na jižní Moravě a na Vysočině. Collaltové po porážce stavovského povstání v roce 1620 koupili brtnické panství nedaleko Jihlavy. Později se usadili například v Uherčicích na Znojemsku a v Brtnici založili paulánský klášter.

Výstavu připravili pedagogové a studenti Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským archivem. "Vystavovat budeme unikátní písemnosti z brtnického archivu Collaltů, který je od roku 1907 uložen v Moravském zemském archivu v Brně. Po zničení hlavního rodového archivu na hradě San Salvatore během první světové války představuje tato sbírka hlavní zdroj informací o dějinách rodu," uvedl Petr Elbel, vedoucí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Další informace o Collaltech přinášejí listiny ze Státního okresního archivu v Rokycanech, které se na české území dostaly za první světové války z původního zničeného archivu rodiny. "Přinesl je k nám pravděpodobně někdo z vojáků. Existuje dokonce legenda, že právě nejvzácnější dokument z roku 994, listinu Oty III. pro Rambalda II., měl voják uloženou v botě, protože jsou na ní fialové stopy odpovídající barvě vojenských onucí," doplnil Elbel. Na výstavě bude kopie cenné písemnosti, originál se vzhledem ke stáří a stavu nevystavuje.

Prezentované materiály jsou unikátní tím, že dokládají 1000 let historie rodu. Jeho potomci v Itálii dodnes žijí na stejném území a na výstavu do Brna by také měli dorazit. Návštěvníci se mohou těšit na originální listiny a dopisy římských císařů a císařoven včetně Karla IV. a Elišky Pomořanské, papežů a kardinálů, francouzských a španělských králů, ale také na dobové rodokmeny. Výstava bude přístupná do 9. března od úterý do soboty vždy od 10.00 do 18.00 hodin.