Muzeum Komenského otevře výstavní projekt 100letá Republika

Muzeum Komenského v Přerově otevře příští týden celoroční rozsáhlou výstavu věnovanou stému výročí vzniku Československa. Expozici s názvem 100letá Republika začali odborníci chystat už na začátku roku, kdy ze tří tun dřevotřísky začala v prostorách muzea vznikat dioramata ulic, výloh či domů. Výstava, která je součástí stejnojmenného projektu Přerova, bude mít dvě etapy. Druhá část bude pokračovat v polovině srpna.

"Chceme představit klíčové okamžiky československých dějin, jak se vyvíjely na Přerovsku a jak ovlivnily život běžných lidí. Ukážeme všední život obyvatel, s jejich obyčejnými radostmi i starostmi na pozadí tehdejších politických poměrů," uvedl kurátor výstavy Petr Sehnálek.

První část výstavy bude otevřena ve čtvrtek 1. března a představí období první republiky, okupace a osvobození a poválečné období završené komunistickým převratem v roce 1948. Druhá část od 16. srpna se soustředí na období budování socialismu, čas Pražského jara, období normalizace až po konec komunistického režimu, řekla vedoucí výstavního a programového oddělení muzea Romana Nitková.

Výstava zabere druhé patro přerovského zámku, kde má muzeum své výstavní prostory. Instalována bude ve třech sálech včetně chodby. "S instalací začali výstaváři na počátku letošního roku, kdy byla postavena dioramata z neuvěřitelných tří tun dřevotřísky, ze které vznikly ulice, výlohy, domy, kavárna, ale třeba i jednotlivé místnosti a pokoje," uvedla Nitková. Poté začali s montáží fotopanoramat, povrchovou úpravou dioramat a aranžováním.

Na výstavě se tak budou moci návštěvníci procházet částmi Přerova, navštíví kavárnu, nahlédnou do dobové výlohy, zastaví se ve fotokoutku nebo se podívají na předměty denní potřeby v dobovém pokoji. Prostřednictvím instalace se tak přenesou do daného období a budou se moci vcítit do toho, jak tehdejší Přerované bydleli, jak trávili volný čas, ale například i na to, jaké služby či výrobky používali. Na výstavní projekt navážou doprovodné akce včetně cyklu tematických přednášek a komentovaných prohlídek, muzejní noc a odborná konference Komenský a první republika.

Výstava je součástí stejnojmenného projektu, kterým si letos Přerované mohou připomínat výročí vzniku republiky po celý rok různými akcemi. V Galerii města Přerova a ve Výstavní síni Pasáž se ve čtvrtek otevřel výstavní projekt, který ve dvou etapách představí výtvarné umění Přerovska od roku 1918 po současnost. Výročí připomenou ve městě i besedy, koncerty, přednášky nebo festival prvorepublikového filmu v kině Hvězda.