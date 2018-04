Muzeum v Turnově nabídne výstavu o mlýnech či sopkách

Muzeum Českého ráje v Turnově nabídne v hlavní sezoně výstavy o luminiscenci, mlýnech či sopkách, jež byly v regionu aktivní před miliony let. Mezi stěžejní akce bude patřit i mezinárodní šperkařské sympozium.

Turnovské muzeum, pod které patří i Dlaskův statek v Dolánkách, se řadí mezi nejnavštěvovanější místa v regionu. Loni mělo 62 tisíc návštěvníků. V provozu je, i když se v jeho sousedství staví přístavba, v níž bude horolezecká expozice. Její otevření je plánované na červen příštího roku. I přes komplikace zatím výstavba nové třípodlažní budovy na místě bývalé kavárny, dílen, spojovací chodby a galerie, pokračuje podle harmonogramu. Kvůli stavebním pracím bude v hlavní budově muzea ještě asi dva měsíce mimo provoz sociální zařízení, jinak je muzeum v běžném chodu.

První výstava, jež bude přístupná i přes léto, začne za čtyři týdny. Zasazena bude do neobvyklých prostor, a to třípatrového historického sklepení, kam se dostanou návštěvníci jen výjimečně. Naposledy to bylo před dvěma lety, nezvyklé bude i téma expozice. "Na výstavě chci ukázat luminiscenci, což je světélkování předmětů vyvolané nějakým podnětem, třeba UV zářením," uvedl kurátor výstavy Jan Bubal. Luminiscence je podle něj všude kolem nás. "Chci ukázat, že svítí i věci běžného používání, jako třeba peníze. Svítí i kameny nebo živé organismy," dodal.

S další výstavou, věnovanou mlýnům, budou spojené letošní prázdninové sobotní dílny muzea s dekorováním, malováním či pečením. Samotná výstava má ukázat mlýny nejen z pohledu architektury, ale i jejich obyvatel. "Život v mlýnech byl jiný než v jiných objektech," uvedla ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová. Mlýny byly v minulosti v regionu hodně rozšířené, v Pojizeří jich bylo kolem 300.

Poslední letní výstava bude věnovaná sopkám v Libereckém kraji, i když všechny jsou už dlouhodobě takzvaně spící. Podle Bubala se jen v Českém ráji nachází 13 bývalých vulkánů, které soptily před nějakými pěti až 17 miliony let. V celém kraji jsou jich desítky. Na výstavě bude muzeum prezentovat šest lokalit jako příklady různých typů vulkanismu, chybět nebudou ani animace či možnost ohmatat si horniny pocházející z nitra země.

Muzeum už začalo připravovat jednu ze svých nejprestižnějších akcí, což je mezinárodní šperkařské sympozium. Letos v červnu se bude konat už popětadvacáté. Tvořit na něm bude 11 šperkařů z šesti zemí světa.