Na běžky i v Praze! U obory Hvězda otevřeli areál i s půjčovnou

Běžkařský areál na pražském Vypichu vyzkoušely první den provozu stovky lyžařů. Po šesti letech se sem Skipark přesunul z dostihového závodiště v Chuchli. Letos se kvůli nepřízni počasí začínalo o měsíc později než loni. Lyžaři mají k dispozici dva okruhy, větší měří zhruba 250 metrů.

Areál se veřejnosti otevřel v devět hodin ráno, kdy do stopy najelo několik desítek nedočkavců. Zhruba po hodině běžkaři změnili směr kroužení. "Otáčíme, otáčíme. Ať se nám z toho nezamotá hlava," nasměroval lyžaře jeden z pořadatelů. Před 11.00 už v areálu kroužila stovka běžkařů, kteří dorazili po skončení ženského skiatlonu na olympiádě v Pchjongčchangu. Pořadatelé očekávají, že první den do areálu přijde několik set běžkařů.

Velký okruh je široký čtyři metry, je upraven na bruslařský styl, projetá je i stopa na klasiku. Vnitřní okruh je určen spíše pro děti a méně zdatné lyžaře. Pořadatelé vyrábějí umělý sníh od začátku týdne. "Cílem je udělat co nejvyšší vrstvu sněhu. Čím je vyšší, tím déle sníh vydrží. Pokud bychom udělali větší okruh s menší výškou, roztaje dříve. Loni se podařilo udělat vrstvu kolem 90 centimetrů a vydrželo to skoro dva měsíce. Tři zimy předtím, kdy bylo extrémní teplo, sníh vydržel pět až šest týdnů," řekl jeden z pořadatelů Tomáš Nohejl.

Pokud to počasí dovolí, dvě sněhová děla budou sníh vyrábět nadále a délka okruhu se podle Nohejla může zvětšovat. "V minulých letech se začínalo po Vánocích nebo Novém roce. Letos je to později, protože mrzlo jen krátce na začátku roku," uvedl Nohejl.

Pro výrobu sněhu je ideální, když teplota vzduchu klesne pod minus tři stupně. "Pokud je pod nulou, vyrábět se ještě jakžtakž dá. Nejlepší je, když mrzne více dní za sebou," doplnil Nohejl.

Poprvé se v Praze mohlo bez ohledu na výšku přírodního sněhu lyžovat v roce 2012 na dostihovém závodišti v Chuchli. V prvním roce měřil okruh zhruba kilometr. Letos se rozhodnutím magistrátu přesunul na Vypich, do prostoru sousedícího s oborou Hvězda. V porovnání s Chuchlí je asi o 150 metrů výše. "To znamená, že by tady mohlo být asi o stupeň méně a sníh by tady mohl vydržet déle. Každé místo má svoje. Tohle je možná lépe dostupné, v Chuchli se asi dalo lépe zaparkovat," uvedl dále Nohejl.

Vstup na okruh je zdarma, provozní doba je od 8.00 do 21.00. Za určitý poplatek je k dispozici půjčovna lyží, včetně servisu. Pokud by si chtěl někdo nechat navoskovat vlastní lyže, podle Nohejla je to možné, kapacita je ovšem omezená. Podobně jako v posledních letech organizátoři v dopoledních hodinách počítají s návštěvou školáků. "Školní výpravy se mohou objednat, věnují se jim trenéři. Loni se zúčastnily tisíce dětí. Je to pro ně dobré, protože jinak by se na hory třeba nedostaly. Součástí je i škola Kateřiny Neumannové, olympijské vítězky z roku 2006. Až se vrátí z olympiády v Pchjongčchangu, plánuje se zúčastnit osobně," dodal Nohejl.

Příští týden se na okruhu uskuteční další ročník Pražského poháru v běhu na lyžích. "Navázali jsme na tradici závodu, který se konal naposledy za války v Krčském lese. Před třemi lety v Pražském poháru startoval i Martin Koukal (mistr světa z roku 2003), teď se přihlásili třeba Sandra Šicová nebo Lucie Charvátová. Je to zpestření i pro závodníky, kteří trénují spíše na horách. Pravidelně sem jezdí laufař Jirka Ročárek nebo další dálkový běžec na lyžích Dan Máka," dodal Nohejl.