Na Lysé hoře padl teplotní rekord starý 55 let

Na Lysé hoře v Beskydech byl ve středu ráno překonán teplotní rekord starý 55 let. Meteorologové tam naměřili minus 21 stupňů Celsia. Dosavadní nejnižší teplota byla 19,3 stupně. Naměřili ji v roce 1963, řekl pracovník ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Stanice na beskydské Lysé hoře teplotu měří 77 let. Z moravskoslezských stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let, je to ale jediná, kde byla teplotní minima platná pro dnešní den překonána. V polohách do 600 metrů nad mořem se teplota v noci a nad ránem pohybovala okolo minus 12 stupňů Celsia. Chladno ale například bylo i v Dolní Lomné. Tam stanice naměřila 18 stupňů pod nulou. Nelze zjistit, zda tam šlo o rekord, neboť je tam stanice v provozu teprve rok.

S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že mrazivé teplotní rekordy budou překonány i v dalších dnech. Meteorologové v kraji očekávají pro čtvrtek a pátek ještě ochlazení. Pokud nebude oblačnost, mohou se teploty dostat i v nižších polohách až na minus 20 stupňů Celsia.